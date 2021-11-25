Sanayici üretmeye devam ediyor! Yatırım hız kesmedi

İmalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.732 iş yeri tarafından kasım ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği araştırmaya göre mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da 0.1 puan artışla yüzde 77.6'ya yükseldi. Kapasite kullanımında artış, kriz lobisinin Türkiye'de çarkların durduğu yönündeki mesnetsiz iddiasını da çöpe attı.

Öte yandan mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise kasımda 0.7 puan artarak 112.0 ile 4 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.