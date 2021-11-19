Son dakika: Başkan Erdoğan’ın Batman’da açılışını yaptığı 36 fabrika 4 bin kişiye ekmek kapısı oldu

19 SEKTÖRDE ÜRETİM

Yeni Şafak'ın haberine göre faaliyete geçen 36 fabrikanın 9'u tekstil ürünleri, 6'sı hazır giyim ve 2'si dış giyim imalatı gerçekleştiriyor. 2'si elektrik panoları üretirken 2'si meyve suyu ve konsantre içecek üretimi ve 2'si ambalaj imalatı yapıyor. Diğer fabrikalar ise tarımsal sulama boruları, iplik triko örme ve konfeksiyon ürünleri, un, prefabrik beton, sandviç panel, makine, karton bardak ve mantı, ayakkabı ve terlik, yalıtım malzemeleri, halı ve kilim, örgü ve tığ, elektrik borusu ve ekipmanları üretimi gerçekleştiriyor, 1 fabrika da ütü paket işleri yapıyor.

3 VARDİYA ÇALIŞAN DA VAR

507 milyon 376 bin liralık yatırım sermayesi ile kurulan fabrikalarda şu an 4 bin Batmanlı istihdam ediliyor. Bazı fabrikaların makineleri ise hiç durmadan 24 saat çalışıyor. Yurt dışı ve yurt içinden gelen tekstil ürünleri siparişlerini karşılayabilmek için fabrikaların bazıları günde 3 vardiya çalışarak Batman ve Türkiye ekonomine döviz girdisi sağlıyor. Açılışı yapıldığı gün 230 kişi istihdam ettiklerini söyleyen Ekinci Tekstil Sanayi Genel Müdürü Mahmut Ekinci, açılışın ardından kısa sürede 30 kişinin daha iş başı yaptığını ve şu anda toplam 260 kişiye istihdam sağladıklarını ifade etti.