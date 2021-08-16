Son dakika: Başkan Erdoğan’dan fabrika ve altyapıların açılış töreninde önemli açıklamalar

TÜRKİYE ATILIM VE ŞAHLANIŞ DÖNEMİNE GİRDİĞİNİ İSPATLAMIŞ OLDU

Türkiye bir taraftan ayağına vurulan prangaları parçalarken dünyada yeni bir lige yükseliyor. Büyümeden sanayi üretimine, ihracattan güven endeksine kadar tüm göstergelerde yaşanan pozitif gelişmeler istihdama yansımıştır. İşsizlik rekor düşüşle yüzde 10.6'ya geriledi. Türkiye atılım ve şahlanış dönemine girdiğini ispatlamış oldu.

Uluslararası basında hemen her gün Türk şirketleriyle ilgili övgü dolu haberlere rastlıyoruz. Yabancı kuruluşların büyüme tahminlerini yukarı yönlü güncellediğini görüyoruz. Turizm sektörümüzdeki canlanma yangın felaketine rağmen devam ediyor. 2021 yılını temel göstergelerin tamamında bir başarı grafiği ile taçlandıracağımızı düşünüyorum.