Milyonlarca tüketiciyi ilgilendiriyor! E-ticaret sitelerine yeni düzenleme

KAÇAK AKARYAKIT VE SAHTE FATURA...

Muş, bu konuyla ilgili faaliyetlerinin ciddi şekilde arttığını bildirirken, oluşturdukları Akaryakıt Özel Ekibi ile denetim yaptıklarını söyledi. Sahte fatura ve kaçak akaryakıtla ilgili tespit yapmaları halinde bu firmaları kapatma yetkileri olduğunu belirten Muş, "Bunların mükellefiyetleri askıya alınıyor ve lisansları iptal ediliyor. Şimdiye kadar 13 dağıtım şirketinin lisansı iptal edildi. Bayilerle ilgili de kaçak akaryakıt ve sahte faturaya bulaştıklarıyla ilgili bize ulaşan bulgular ve EPDK'nin hazırladığı raporlar var. Bunlar savcılığı ulaştığı an bunlarla alakalı da gerekli işlemler yapılacak. Bunları takip ediyoruz. Bunlar kapanınca bir daha açılamıyor." diye konuştu.

Muş, milletvekillerinin soru önergeleri konusunda hassas olduğunu ve bunları bekletmeden yanıt verdiklerini de söyledi.