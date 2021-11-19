Artan tren seferleri ile Ankara Tren Garı hareketleniyor

"HAYATIN İÇİNDEN" FARKLI YAŞ VE MESLEK GRUPLARININ ÜRÜNÜ



Angora Sinema ve Fotoğraf Topluluğu Başkanı Murat Berkyürek, sergiye dair yaptığı konuşmada, insanların olaylar karşısında kendine özgü bakış açısı olduğu gibi her fotoğrafçının da kendi bakış açısının kadrajı olduğuna dikkat çekerek, "4 yıldır koordinasyon ve eğitmenliğini yürüttüğüm 'Angora Sinema ve Fotoğraf Topluluğu' farklı meslek grupları ve farklı yaşlardan fotoğraf severleri bir araya getiriyor. 'Hayatın İçinden' sergimizde yer alan 50 fotoğraf da, 23 ayrı fotoğrafçımızın kadrajından çıkarak bizlerle buluştu" ifadelerini kullandı.

Birbirinden farklı insanların tek bir çatı altında toplanıp "an'ı yakalamak için beraber olmasının heyecan verici olduğunu anlatan Berkyürek, şunları kaydetti:



"Hayatın İçinden sergisiyle ortaya koyduğumuz şey farklılıkların beraberliği ve bu beraberliğin yarattığı güzelliktir. Geri dönüşü olmayan 'an'ların en güzel hatırası olan fotoğraf, sanatla birleştiğinde kattığı duygularla insanı içine çekip alıyor. Topluluğumuza katılan yeni fotoğraf meraklılarıyla büyüyen topluluğumuza Ankara'daki tüm fotoğraf tutkunlarını bekliyoruz."