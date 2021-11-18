18 Kasım 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 18 Kasım Merkez Bankası faiz kararı nedir? Faiz düştü mü?

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 18 Kasım Merkez Bankası faiz kararı nedir? Faiz düştü mü?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.11.2021
ABONE OL
Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 18 Kasım Merkez Bankası faiz kararı nedir? Faiz düştü mü?

18 Kasım Merkez Bankası faiz kararı nedir? Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından alınacak kritik faiz kararı bekleniyor. Piyasaların gözü kulağı kritik karara çevrildi. Piyasalarda faiz artırımı beklentisi artarken, dolar son 24 saate 50 kuruşa yakın artış yaşadı. Tahminlere göre 100-200 puanlık bir faiz indirimi olacağı düşünülüyor. Peki; 18 Kasım Merkez Bankası faiz kararı nedir? Faiz kararı ne oldu? İşte detaylar!

Türkiye nefesini tuttu ve piyasalara yön verecek kritik faiz kararına kilitlendi. Faiz artırımı tahminlerinin öne çıktığı faiz toplantısından çıkacak karar döviz kurlarını da yakından etkileyecek. Geçtiğimiz ay alınan karara göre, 200 baz puanlık indirimle faiz oranı yüzde 18'den 16'ya çekilmişti. Peki; 18 Kasım Merkez Bankası faiz kararı nedir? Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası faiz kararı henüz açıklanmadı. Karar açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebileceksiniz.

KARAR 14.00'TE AÇIKLANACAK

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 200 baz puan azalarak yüzde 15 oldu.

PPK toplantısı sonrası alınan kararlar saat 14.00'te açıklanacak.

FAİZ TAHMİNLERİ NASIL?

AA Finans tarafından gerçekleştirilen, piyasa beklenti anketi sonuçlandı.

21 ekonomistin katılımıyla yapılan ankette politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşti. PPK faiz kararına yönelik yapılan anketin sonuçlarına göre, 2 ekonomist de 150 baz puan, 13 ekonomist 100 baz puan, 5 ekonomist 50 baz puan, 1 ekonomist 25 baz puan politika faizinin düşürüleceği yönünde görüş bildirdi.

Ekim ayındaki PPK toplantısında politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 18'den yüzde 16 seviyesine çekilmişti. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 200 baz puan azalarak yüzde 15 oldu.

Reuters anketine katılan 14 kurumun tahminleri haftalık repo faizinin sabit bırakılması ile 150 baz puan indirilmesi arasında yer alırken, medyan yüzde 15 olarak şekillenmiş durumda.

Ankete göre Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu'nun (PPK) enflasyondaki yükselişe ve TL'deki sert değer kaybına rağmen gevşeme döngüsüne önümüzdeki haftaki toplantısında da devam etmesi ve politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 15 olarak belirlemesi bekleniyor.

Deutsche Bank bir araştırma notunda Ekim ayında beklenenin altında gelen çekirdek enflasyon ve TCMB'nin cari dengeye yönelik vurgusunun ardından politika faizinin beklenenden daha hızlı indirileceğini düşündüklerini belirtti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA