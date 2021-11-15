Kuraklık desteği ödeme takvimi belli oldu mu? Çiftçi kuraklık desteği ne zaman verilecek? Son gelişmeler...

Kuraklık desteği ne zaman verilecek? Yaşanan kuraklık nedeniyle, verim kaybına göre, dekara en fazla 100 liraya kadar kuraklık desteği verilecek. Kuraklık desteği ile ilgili kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından gözler ödemelerin yapılacağı tarihe çevrildi. Tarımsal üretimin devamlılığı için gerçekleştirilecek kuraklık desteği ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, kuraklık desteği ödeme takvimi belli oldu mu? Çiftçi kuraklık desteği ne zaman verilecek? İşte cevaplar...

KURAKLIK DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Hemen şunu belirtelim ki, kuraklık desteği ödemelerinin ne zaman yapılacağı konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi. İllerin tarım müdürlükleri tarafından farklı tarihlerde ilanların açılması nedeniyle kuraklık desteği ödemelerinin Kasım ayı itibarıyla başlaması bekleniyor. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ödeme takvimi belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

KURAKLIK DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

Destekleme ödemesi, yetersiz yağış nedeniyle kuru şartlarda üretimi yapılan buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut ve mercimek ürünlerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen tarım havzalarındaki köylerde yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere yapılacak.