Elektrik faturalarında yeni dönem! Kademeli sistem geliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik faturalarında kademeli sistemi devreye almak için düğmeye bastı. Yeni yapılacak düzenleme ile hanelerin gerekli enerji ihtiyaçlarının ortalaması kadar elektrik tüketimi için daha ucuz tarife belirleneceği gibi daha fazla elektrik tüketen aboneler için ise daha pahalı olacak şekilde yeni bir tarife belirlenecek.