Garanti hisse neden yükseldi? Garanti Bankası satıldı mı? BBVA nedir, kimin, hangi ülkenin?
Garanti Bankası satıldı mı? Garanti hisse neden yükseldi? BBVA kimin, hangi ülkenin? Ülkenin önde gelen bankalarından birisi olan Garanti Bankası’nın hisseleri bugün yüzde 10’a yakın artış yaşadı. Garanti BBVA'nın halihazırda BBVA mülkiyetinde bulunmayan yüzde 50,15 paylarının tamamına BBVA’nın talip olduğu açıklandı. Pay alım teklifi kabul edilirse, bankanın tamamı BBVA’nın olacak. Peki; Garanti Bankası satıldı mı? BBVA nedir, kimin, hangi ülkenin? İşte detaylar!
Garanti Bankası satıldı mı? Garanti hisse neden yükseldi? Garanti Bankası BBVA'nın hisselerinde yaşanan yüzde 10'a yakın artışın ardından yatırımcılar bunun nedenini merak etmeye başladı. Ülkemizde yıllardır hizmet veren bankalardan birisi olan Garanti Bankası'nın satılması gündeme geldi. BBVA'dan yapılan açıklamada; Garanti Bankası'nın paylarının tamamına ortak olunduğu duyuruldu. Peki; BBVA nedir, kimin, hangi ülkenin? Garanti Bankası satıldı mı? Garanti hisse neden yükseldi?
GARANTİ BANKASI SATILDI MI?
BBVA, Garanti Bankası'nda mülkiyetinde olmayan bütün hisseler için alım kararı aldı.
KAP'a yapılan açıklamaya göre, BBVA Yönetim Kurulu, Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'nin hâlihazırda BBVA mülkiyetinde bulunmayan paylarının tamamı için bir gönüllü pay alım teklifi yapılmasına karar verdi.
25,7 MİLYAR TL
Yapılan açıklamaya göre Gönüllü Pay Alım Teklifi'ne konu olan tüm payların satın alındığı varsayımında, BBVA tarafından ödenecek azami bedel toplam 25,7 milyar Türk Lirası (yaklaşık 2,25 milyar euro) oldu. BBVA'nın söz konusu bedeli kendi kaynakları ile ödeyeceği belirtildi.
BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres Villa, "Bu işlem, ülkenin en iyi bankasına yatırım yapmak ve hissedarlarımıza değer yaratmak için muhteşem bir fırsat sunmaktadır." dedi.
PAY ALIM TEKLİFİ YÜZDE 15 PRİMLİ
Kalan Garanti hisseleri için teklif hisse başı 12,20 TL oldu. Söz konusu teklif 12 Kasım'da Borsa'da oluşan kapanış fiyatından yüzde 15 oranında (10,58 Türk Lirası) primli olarak belirlendi.
Teklif, duyuru tarihinden önceki 6 ay içerisinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalamasından yüzde 34 (9,12 Türk Lirası) ve bu duyurudan önceki 30 işlem günü içerisinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalamasından yüzde 24 oranında (9,83 Türk Lirası) primli gerçekleşti.
TAMAMI BBVA'NIN OLACAK
Halihazırda BBVA, Garanti Bankası'nda toplam sermayesinin yüzde 49,85'ini temsil eden toplam 2,09 milyar adet payı elinde tutuyor.
Açıklamaya göre gönüllü pay alım teklifi, bankanın toplam sermayesinin yüzde 50,15'ini temsil eden 2,1 milyar adet paya yönelik olacak.
2011'de, General Electric'in küresel krizin etkisiyle, ABD ve Avrupa'da finans sektöründen çıkma kararı üzerine, İspanyol bankacılık devi BBVA, Garanti Bankası yönetiminde Doğuş Grubu ile stratejik ortak oldu.
Bankanın hakim ortağı, 2015 yılında yüzde 14,89 ve 2017 yılında yüzde 9,95'lik satın alımları ile hisselerinin yüzde 49,85'ine sahip olmuştu.
GARANTİ BANKASI KİMİN?
Garanti BBVA, ilk olarak özel sermaye ile Ankara'da açılmış olsa da zamanla yabancı ortaklıklar ile hisseleri bölünmüştür. Şu an için %49,85 oranındaki hissesi İspanyol kökenli Banco Bilbao Vizcaya Argentaria yani BBVA tarafındadır.
Hisse paylarının geri kalan %50,07'si ise halka açık şekildedir. Böylece Garanti Bankası'nın büyük bir hissesi İspanyollar tarafındadır.
BBVA NEDİR?
BBVA finansal hizmetler grubu 1857'de kuruldu.
İspanya'nın ikinci, Meksika'nın en büyük üçüncü bankası.
Açılımı Banco Bilbao Vizcaya Argentaria olan banka, İspanya'nın en büyük ikinci bankası. Banka, Garanti Bankası'nın yüzde 24,89'luk hissesini 2010 yılında 5,8 milyar dolara satın aldı, GE hissesiyle payını yüzde 25,01'e artırdı. Doğuş Grubu'nun Garanti'deki yüzde 14,89 payını da yaklaşık 2 milyar Euro'ya almak için anlaştı.
Güney Amerika ve ABD'nin yanı sıra Avrupa ve Asya Pasifik bölgesinde faaliyet gösteriyor. BBVA'nın Avrupa'da Türkiye'nin yanı sıra, Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Portekiz, Rusya, İspanya, İsviçre ve İngiltere'de de faaliyetleri bulunuyor. Banka Asya Pasifik bölgesinde, Avustralya, Çin, Hong Kong, Hindistan, Endonezya, Japonya, Singapur, Güney Kore, Tayvan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde faaliyetleri var.
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- Garanti hisse neden yükseldi? Garanti Bankası satıldı mı? BBVA nedir, kimin, hangi ülkenin?
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