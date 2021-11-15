Garanti hisse neden yükseldi? Garanti Bankası satıldı mı? BBVA nedir, kimin, hangi ülkenin?

25,7 MİLYAR TL

Yapılan açıklamaya göre Gönüllü Pay Alım Teklifi'ne konu olan tüm payların satın alındığı varsayımında, BBVA tarafından ödenecek azami bedel toplam 25,7 milyar Türk Lirası (yaklaşık 2,25 milyar euro) oldu. BBVA'nın söz konusu bedeli kendi kaynakları ile ödeyeceği belirtildi.

BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres Villa, "Bu işlem, ülkenin en iyi bankasına yatırım yapmak ve hissedarlarımıza değer yaratmak için muhteşem bir fırsat sunmaktadır." dedi.