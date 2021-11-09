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Başkan Erdoğan açıkladı: Elektrik faturaları için indirim yapılacak! İşte rakamlar

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.11.2021 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021
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Başkan Erdoğan açıkladı: Elektrik faturaları için indirim yapılacak! İşte rakamlar

Başkan Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli kararlar açıkladı. Elektrik faturalarında küresel artışa rağmen vatandaşlara 1500 liranın üzerinde enerji desteği verdiklerini anlatan Erdoğan, "Elektrik faturalarındaki TRT payı ile enerji fonu kesintilerini de kaldırma kararı aldık" açıklaması yaptı. Elektrik faturalarında TRT payı ve Enerji Fonu'nun kaldırılmasıyla mesken abonelerinin elektrik faturasında yıllık yaklaşık 930 milyon liralık indirim sağlanacak. Elektrik faturalarında aktif enerji bedeli üzerinden yüzde 2 TRT payı ve yüzde 0,7 Enerji Fonu için kesintisi yapılıyordu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, elektrikte TRT payı ile Enerji Fonu kesintilerinin kaldırılacağını açıklamasıyla, faturalarda aktif enerji tüketim bedeli üzerinden toplam yüzde 2,7'lik indirim yapılacak.

ELEKTRİK FATURALARI İÇİN İNDİRİM OLACAK
Elektrik faturalarında aktif enerji bedeli üzerinden yüzde 2 TRT payı ve yüzde 0,7 Enerji Fonu için kesinti yapılıyordu. Faturalarda aktif enerji bedeli üzerinden alınan bu iki kalemin yüzde 18'lik KDV etkisiyle yıllık yaklaşık yüzde 3,2'ye ulaşacağı hesaplanıyor. Aktif enerji bedeli ise abonenin tükettiği enerji miktarının birim fiyatla çarpılmasından elde ediliyor.

Türkiye'nin elektrik tüketimi son bir yılda yaklaşık 241 milyar kilovatsaati buldu. Söz konusu toplam tüketimin, 60,8 milyar kilovatsaatlik kısmı mesken, 107,5 milyar kilovatsaatlik bölümü sanayi ve 58,7 milyar kilovatsaati de ticarethane abonelerinden oluştu. Geriye kalan miktar ise tarımsal sulama ve genel aydınlatma olarak kayıtlara geçti.

"AKTİF ENERJİ TÜKETİM BEDELİ 47,77 KURUŞ OLARAK BELİRLENDİ"
Mesken abonelerinde 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olan elektrik fiyat tarifelerine göre, ortalama bir kilovatsaate ödenen aktif enerji tüketim bedeli 47,77 kuruş olarak belirlendi. Buna göre, meskenlerdeki yıllık 60,8 milyar kilovatsaatlik tüketim göz önünde bulundurulduğunda, meskenlerden elde toplam edilen aktif enerji bedeli 2,9 trilyon liraya ulaşıyor.

930 MİLYON LİRALIK İNDİRİM YAPILDI
Bu rakam üzerinden KDV dahil toplam yüzde 3,2'lik TRT payı ve Enerji Fonu kesintisine gidiliyordu. Söz konusu kalemlerin kaldırılmasıyla mesken abonelerinin faturalarında yaklaşık 930 milyon liralık indirim yapılmış oldu.

Sayıştay raporuna göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına geçen yıl Enerji Fonu kapsamında toplam 1 milyar 2 milyon 652 bin 256 lira aktarılmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığının 2020 Kamu İşletmeleri Raporu'na göre ise TRT, geçen yıl 1,2 milyar lira enerji payı geliri elde etmişti.

Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan’dan flaş açıklamalar KABİNE TOPLANTISI SONRASI BAŞKAN ERDOĞAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR

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