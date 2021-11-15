Son dakika: Borsa haftaya rekor seviyeden başladı

Analistler, Garanti BBVA ana hissedarı Banco Bilbao Vizcaya Argentaria'nın, Garanti BBVA'nın tamamı için gönüllü pay alım teklifinde bulunacağını açıklamasının ardından bankacılık hisselerinin güne hızlı yükselişle başladığına işaret etti. Açılışta Garanti BBVA'nın hisse fiyatı 11,63 lira ile tavan olurken, aynı zamanda 13 Şubat 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.