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Son dakika: Elektrik faturalarına direkt etkileyecek! Teklif TBMM'ye sunuldu | TRT payı kaldırılıyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.11.2021
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Son dakika: Elektrik faturalarına direkt etkileyecek! Teklif TBMM’ye sunuldu | TRT payı kaldırılıyor

AK Parti, enerji satışı üzerinden TRT payının kaldırılmasını da düzenleyen 38 maddelik yeni yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

AK Parti, enerji satışı üzerinden TRT payının kaldırılmasını da düzenleyen 38 maddelik yeni yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

detaylar geliyor...

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