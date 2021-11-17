Son dakika | Türk ekonomisi güven tazeledi! Rekor büyüme: İkinci çeyrekte 21,7 oranında büyüdü
Son dakika haberi...Ticaret Bakanı Muş son büyüme rakamlarını açıkladı. Bakan Muş "Türkiye ekonomisi, 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,2; ikinci çeyrekte ise yüzde 21,7 oranında büyüyerek rekor kaydetmiştir." dedi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TBMM Plan ve Komisyonu'nda bakanlığının 2022 bütçesi üzerinde konuştu. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Nitekim IMF Ekim Görünüm Raporu'nda 2021 yılı büyüme tahminlerinde, nisan raporuna göre 2.9 puan artış ile G-20 ülkeleri içerisinde en yüksek artışın olduğu ülke Türkiye'dir." dedi.
Bakan Muş, "Benzer şekilde eylül ayında OECD tarafından açıklanan güncel projeksiyonlarda da 2021 yılına ilişkin büyüme oranında 2020 haziran ara raporuna göre 4.1puan artışla en fazla yukarı yönlü revizyon Türkiye için yapılmıştır" ifadelerini kullandı." ifadelerini kullandı.
1.6 MİLYON İLAVE İSTİHDAM SAĞLANDI
Bakan Muş, pandemi öncesine göre Türkiye ekonomisinin 2021 eylül ayı itibarıyla 1 milyon 600 binin üzerinde ilave istihdam yarattığına dikkat çekerek, "Yaratılan bu ilave istihdamın yaklaşık yarısı sanayi sektöründen kaynaklanmıştır. Pandeminin etkisiyle yüzde 61.9 düzeyine kadar gerileyen imalat sanayi kapasite kullanım oranı, ihracat artışından aldığı önemli destekle pandemi öncesi düzeyini de aşarak ekim ayı itibarıyla yüzde 77.5 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu durum, üreten ve dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefine ulaşma noktasında ne kadar doğru adımlar attığımızın en önemli göstergelerinden biridir" dedi.
İHRACAT YÜZDE 34 ARTTI
Bakan Muş, 2021 yılı ocak-ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatın yüzde 33.9 oranında artarak 181.8 milyar dolara ulaştığını ifade ederek, ithalatın ise yüzde 22.5 oranında atarak 215.6 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.
Muş, "2021 yılının ilk 10 ayındaki ihracat rakamımızla, 2019'da ulaşış olduğumuz 180.8 milyar dolar yıllık ihracat rekoru aşılmıştır. Ayrıca son 12 ayın 10'unda ihracat rekoru kırılmıştır" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖF sınavları online mı olacak? AÖF’ten sınav açıklaması! 2021-2022 AÖF sınavları online mı, yüz yüze mi?
- Dolar kuru son durum: 17 Kasım bugün dolar ne kadar, kaç TL oldu? Serbest piyasada dolar kuru...
- Mado boykot olayı nedir? Mado sahibi kimdir? Mehmet Sait Kanbur kim?
- 17 Kasım altın yorumları: Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar?
- Mia halka arz sonuçları nasıl? Mia Teknoloji hisse ne zaman işlem görecek?
- GSB son durum: KYK burs sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Milyonları ilgilendiren açıklama! EYT, 3600 ek gösterge, 2022 asgari ücret zammı son durum nedir? Bu hafta...
- SGK’dan çifte maaş! 2 maaş alarak paranızı katlayın! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı fark etmeden hemen başvurabilirsiniz!
- ŞOK fırsat indirimleri başladı! 7 gün geçerli olacak! 17-23 Kasım ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- 2022 Dünya Kupası play-off kura çekimi ne zaman? Play-off kura çekimi Türkiye’nin rakipleri kimler?
- Türkiye gruptan çıktı mı? Türkiye'nin play-off rakipleri belli oldu mu?
- Türkiye'nin playoff rakipleri kimler, hangi takımlar? Playoff maçları ne zaman, hangi tarihte oynanacak? İşte muhtemel rakipler...