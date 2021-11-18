Kuraklık desteği ne zaman yatacak 2021? Çiftçiye kuraklık destek ödemesi yattı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kuraklık desteği için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İllerin tarım müdürlükleri tarafından ödenen kuraklık destek ödemesi için gelecek açıklamalar bekleniyor. İşte, Kuraklık desteği ne zaman yatacak 2021? Çiftçiye kuraklık destek ödemesi yattı mı? İşte o iller...

KURAKLIK DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Kuraklık desteği kapsamında Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kuraklık nedeniyle yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere destekleme ödemesi yapılacak.