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Kuraklık desteği ne zaman yatacak 2021? Çiftçiye kuraklık destek ödemesi yattı mı? İşte o iller...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.11.2021
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Kuraklık desteği ne zaman yatacak 2021? Çiftçiye kuraklık destek ödemesi yattı mı? İşte o iller...

Kuraklık desteği ne zaman yatacak 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kuraklık desteğinin ne zaman verileceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Çiftçilere verilen kuraklık desteği ile zarar edenlerin kayıpları giderilmeye çalışılıyor. Karara göre verim kayıpları oranlarına göre destek miktarı dekara oranla 30-100 TL arasında değişiyor. İşte, Kuraklık desteği ne zaman yatacak 2021? Çiftçiye kuraklık destek ödemesi yattı mı? İşte o iller...

Kuraklık desteği ne zaman yatacak 2021? Çiftçiye kuraklık destek ödemesi yattı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kuraklık desteği için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İllerin tarım müdürlükleri tarafından ödenen kuraklık destek ödemesi için gelecek açıklamalar bekleniyor. İşte, Kuraklık desteği ne zaman yatacak 2021? Çiftçiye kuraklık destek ödemesi yattı mı? İşte o iller...

KURAKLIK DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Kuraklık desteği kapsamında Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kuraklık nedeniyle yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere destekleme ödemesi yapılacak.

Destekleme ödemesi, yetersiz yağış nedeniyle kuru şartlarda üretimi yapılan buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut ve mercimek ürünlerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen tarım havzalarındaki köylerde % 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere yapılacak.

Karara göre verim kayıpları oranlarına göre destek miktarı dekara 30-100 TL arasında doğrudan olacak.

Desteklemeden yararlanacak ürünlerdeki verim kaybı oranları; meteorolojik veriler, TARSİM kayıtları ve İl/İlçe Hasar tespit Komisyonları kayıtları dikkate alınarak İl/İlçe Tahkim Komisyonları tarafından belirlenecek.

2021 KURAKLIK DESTEĞİ NE KADAR?

* Yüzde 30-39 arasında olanlara dekar başına 30 TL,

* Yüzde 40-49 arasında olanlara dekar başına 40 TL,

* Yüzde 50-59 arasında olanlara dekar başına 50 TL,

* Yüzde 60-99 arasında olanlara dekar başına 60 TL,

* Yüzde 70-79 arasında olanlara dekar başına 70 TL,

* Yüzde 80-89 arasında olanlara dekar başına 80 TL,

* Yüzde 90-99 arasında olanlara dekar başına 90 TL,

* Yüzde 100 kayıp yaşayanlara dekar başına 100 TL

KURAKLIK DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Kuraklık desteği, illerin tarım müdürlükleri tarafından farklı tarihlerde ilanların açılması dolayısıyla Kasım ayı itibariyle netlik kazanacak.

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