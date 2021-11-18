Shiba coin yakımı ne zaman? Shiba Robinhood coin yükselecek mi, düşecek mi? İşte tahminler...

Bazı jeton sahipleri, projeyi arzı azaltmak için daha fazla jeton yakmaya çağırırken, diğerleri yeni alıcıların hile yapacağını iddia ediyor. Bu amaçla Shiba Inu, bu ayın başlarında NowPayments ile her işlemde bir SHIB yüzdesinin yakılacağı bir ortaklık imzalamıştı.