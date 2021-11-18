Shiba coin yakımı ne zaman? Shiba Robinhood coin yükselecek mi, düşecek mi? İşte tahminler...
Shiba coin yakımı ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bitcoin'de son dönemde yaşanan artış sonrasında gözler altcoinlerin alacağı son hale çevrildi. Şaka olarak kurulan Shiba coin, ciddi bir yatırım haline geldi. Yatırımcılar Bigger Entertainment'ın SHIBA Yakma Partisi ile ilgili detayları araştırıyor. İşte, Shiba coin yakımı ne zaman? Shiba Robinhood coin yükselecek mi, düşecek mi? İşte tahminler...
Shiba coin yakımı ne zaman? Shiba Robinhood coin yükselecek mi, düşecek mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Son haftalarda başta Bitcoin olmak üzere kripto paralar ve altcoinlerde yükseliş devam ediyor. Coin ve alt coinler pek çok yatırımcının yüzünü güldürdü. Hareketlenmenin ardından gözler yakım partisinin yapılacağı tarihe çevrildi. İşte, Shiba coin yakımı ne zaman? Shiba Robinhood coin yükselecek mi, düşecek mi?
SHIBA COIN YAKIMI NE ZAMAN?
Bigger Entertainment'ın Yakma Partisi 15 Kasım'da başlayacak. Etkinlik, yatırımcılara, SHIB ödüllü yarışmalar, takip partisi ve bilet satışlarıyla finanse edilen canlı jeton yakma vaat ediyor.
Satışlar 12.800 dolarlık bir yanmayı finanse edecek. Bu, 235,000,000 SHIB'yi ölü bir cüzdana göndererek dolaşımdan çıkaracak. Etkinliğe katılım için bilet fiyatları da 5$ ile 95$ arasında değişiyor.
Bazı jeton sahipleri, projeyi arzı azaltmak için daha fazla jeton yakmaya çağırırken, diğerleri yeni alıcıların hile yapacağını iddia ediyor. Bu amaçla Shiba Inu, bu ayın başlarında NowPayments ile her işlemde bir SHIB yüzdesinin yakılacağı bir ortaklık imzalamıştı.
ROBINHOOD HAMLESİ REKOR KIRDIRMIŞTI!
ABD'li aracı kurum Robinhood'un SHIB alım-satım işlemleri için değerlendirme aşamasında olduğunu duyurmasının ardından Shiba Inu'da sert yükseliş yaşandı. Bu gelişmelerin ardından yüzde 40'a yakın yükseliş yaşayan SHIB 0,00005959 seviyesini test etmişti. Shiba Coin, ekim ayında 8854 seviyesine çıkarak tarihin en yüksek seviyesini gördü.
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