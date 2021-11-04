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IMF ve S&P'nin ardından Moody's de Türkiye'nin büyümesini yükseltti! Türkiye büyüyerek devam edecek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.11.2021 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021
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IMF ve S&P’nin ardından Moody’s de Türkiye’nin büyümesini yükseltti! Türkiye büyüyerek devam edecek

Moody's, Türkiye'nin gelişmekte olan ekonomisini gözler önüne serdi. "Global Makro Görünüm 2022-23" raporunda Türkiye'nin 2021 yılı için büyüme oranı yüzde 6'dan yüzde 9'a yükseltildi. Moody's aynı zamanda 2022 yılında yüzde 4.8, 2023 yılında ise yüzde 5'lik büyüme beklediğini açıkladı.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini 2021 yılı için yüzde 6'dan yüzde 9'a çıkardı.

Moody's, Türkiye ekonomisi için büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

Artan ihracat geliri, istihdamdaki olumlu seyri ve pandeminin etkilerinden güçlenerek çıkan Türkiye ekonomisi için Moody's, 2021 yılında öngördüğü yüzde 6'lık büyüme tahminini yüzde 9'a çıkardı.

Moody's bugün yayınladığı "Global Makro Görünüm 2022-23" raporunda Türkiye ekonomisi için önemli açıklamalarda bulundu.

Kuruluş "Parasal genişleme ve kredi büyümesi ile bol likidite desteği Türkiye'nin toparlanmasını büyütmeye devam ediyor" değerlendirmesini yaparken büyümenin 2022 ve 2023 yıllarında da devam edeceğine değindi. Moody's, 2022 yılında yüzde 4.8, 2023 yılında ise yüzde 5'lik büyüme beklediğini açıkladı.

Moody's raporda küresel ekonominin bu yıl yüzde 5,8, 2022 yılında yüzde 4,4 ve 2023 yılında yüzde 3,2 büyüyeceği tahminine de yer verdi.

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