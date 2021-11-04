IMF ve S&P’nin ardından Moody’s de Türkiye’nin büyümesini yükseltti! Türkiye büyüyerek devam edecek

Kuruluş "Parasal genişleme ve kredi büyümesi ile bol likidite desteği Türkiye'nin toparlanmasını büyütmeye devam ediyor" değerlendirmesini yaparken büyümenin 2022 ve 2023 yıllarında da devam edeceğine değindi. Moody's, 2022 yılında yüzde 4.8, 2023 yılında ise yüzde 5'lik büyüme beklediğini açıkladı.