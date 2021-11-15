Mia halka arz sonuçları açıklandı mı? Mia Teknoloji hisse ne zaman işlem görecek?
Mia halka arz sonuçları açıklandı mı? Mia Teknoloji hisse ne zaman işlem görecek? Halka arz fiyatının 15.80 TL olarak belirlendiği Mia Teknoloji halka arz süreci başladı. Sürecin 16 Kasım itibariyle sona ereceği açıklandı. Bu süreçte 8 milyon nominal değerli paylar ile 4 milyon 500 bin adet ortak satışı olmak üzere toplam 12 milyon 500 bin lot hissenin satışı gerçekleştiriliyor. Peki; Mia halka arz sonuçları açıklandı mı? Mia Teknoloji hisse ne zaman işlem görecek?
Mia Teknoloji hisse ne zaman işlem görecek? Mia halka arz sonuçları açıklandı mı? Mia Teknoloji halka arz sürecinde talep toplama işlemleri devam ediyor. 15-16 Kasım tarihlerinde talep toplama süreci devam edecek. Halka arz edilecek nominal değerli payların halka arz sonrası sermayeye oranının yüzde 32.89 olması planlanıyordu. Peki; Mia Teknoloji hisse ne zaman işlem görecek? Mia halka arz sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar!
MİA TEKNOLOJİ HİSSE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Halka arz sonrası payların Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem göreceği açıklandı.
Halka arza katılım sonrası 3 ile 5 iş günü içerinde hisseler borsada işlem görmeye başlayacaktır.
MİA TEKNOLOJİ HALKA ARZ NASIL YAPILIYOR?
15-16 Kasım tarihleri arasında Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da satışa sunalacak hisseleri için tüm aracı kurumlardan teklif gönderilebilecek. Halka arz, tamamen eşit pay dağıtımlı ve sabit fiyat yöntemiyle gerçekleştirilecek.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Haftalık Bülteni'nde yer alan bilgilere göre şirket, sermayesinin 30 milyon liradan 38 milyon liraya çıkarılması nedeniyle artırılacak 8 milyon nominal değerli paylar ile 4 milyon 500 bin adet ortak satışı olmak üzere toplam 12 milyon 500 bin lot hissenin satışını gerçekleştirecek. Halka arz edilecek nominal değerli payların halka arz sonrası sermayeye oranının yüzde 32.89 olması planlanıyor.
Şirket bu yılın ilk 6 ayında 17 milyon 337 bin lira kar açıklarken, 2020 yılındaki karı 22 milyon, 2019 yılında ise yaklaşık 13 milyon 500 bin lira kar açıkladı. MİA Teknoloji'nin en önemli fon kaynağı elde ettiği karlar.
Toplam kaynağı 132 milyon lira olan şirketin halka arz öncesi sermayesi 30 milyon, kasasında ise 36 milyon geçmiş yıl karı bulunuyor. Kayıtlı sermaye tavanı ise 150 milyon lira. Halka arzla birlikte şirketin mevcut faaliyet hacmini büyütmesi ve yeni yatırımlarla birlikte pazar payını önemli oranda artırması bekleniyor.
HALKA ARZ GELİRİ İLE NE YAPILACAK?
Şirket Satın Alma Fırsatlarının Değerlendirilmesi %15
Ar-Ge ve Yazılım Geliştirme Alanlarında Şirket Büyümesi ve Satışların Artması Hedefli Faaliyetlerin Artırılması %30
Reorganizasyon, Satış ve Karlılık Artışı Odaklı Süreçierin Artırılması Yatırım %10
Mevcut Kredilerin Kapatılması %10
Mevcut Ofısleri Büyütme ve Yeni Ofis Açma (Yurt içi ve Yurt dışı) %10
İşletme Sermayesi Ihtiyacının Karşılanması %25
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