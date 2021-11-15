Mia halka arz sonuçları açıklandı mı? Mia Teknoloji hisse ne zaman işlem görecek?

Şirket bu yılın ilk 6 ayında 17 milyon 337 bin lira kar açıklarken, 2020 yılındaki karı 22 milyon, 2019 yılında ise yaklaşık 13 milyon 500 bin lira kar açıkladı. MİA Teknoloji'nin en önemli fon kaynağı elde ettiği karlar.

Toplam kaynağı 132 milyon lira olan şirketin halka arz öncesi sermayesi 30 milyon, kasasında ise 36 milyon geçmiş yıl karı bulunuyor. Kayıtlı sermaye tavanı ise 150 milyon lira. Halka arzla birlikte şirketin mevcut faaliyet hacmini büyütmesi ve yeni yatırımlarla birlikte pazar payını önemli oranda artırması bekleniyor.