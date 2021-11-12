Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan döviz kuru mesajı
Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Hükümetimiz ihracatı destekleme amacıyla yüksek döviz kuru hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değil." dedi. Bakan Elvan, "75'ini yıl sonuna kadar biz karşılayacağız" diyerek esnafa müjdeyi verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Döviz kuruna ilişkin son dönemde yapılan hükümetimizin ihracatı desteklemek amacıyla, yüksek döviz kuru hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değil. Türkiye dalgalı kur rejimi uygulamaktadır, kurun değeri de piyasada belirlenir." dedi.
YÜZDE 9'UN ÜZERİNDE BÜYÜME BEKLİYORUZ
Bakan Elvan, "2021 yılında büyümenin dengeli bir görünüm ile yüzde 9'un üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Büyümenin en az yüzde 65'i yatırımlar ve net dış taleple desteklenecek" ifadelerini kullandı.
Pandemi süreci boyunca Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle 357 milyar TL kredi kullandırıldığını açıklayan Bakan Elvan, tarım sektöründe ise 701 bin üreticiye 50 milyar TL kredi kullandırıldığını ifade etti.
2021'İ YÜKSEK BÜYÜME VE DÜŞÜK CARİ AÇIK İLE KAPATACAĞIZ
"2021'i geçmiş dönem eğilimlerinin aksine yüksek büyüme ve düşük cari açık ile kapatacağız." diyen Elvan, "Piyasa faizlerinde, varlık fiyatlarında, döviz kurunda ve beklentilerde yaşanan hareketliliğin farkındayız. Küresel konjonktür ve yurt içi enflasyonun seyri temkinli olmayı gerektiriyor." dedi." açıklamasında bulunda. Bakan Elvan bu yıl toplam halka arz sayısının da 46 olduğunu belirtti.
ESNAFA MÜJDE: YÜZDE 75'İNİ BİZ KARŞILAYACAĞIZ
Bakan Elvan, "Esnafın 2021'den önce kullandığı hazine destekli kredilerin faizlerinin ortalama yüzde 75'ini yıl sonuna kadar biz karşılayacağız" dedi.
TÜRKİYE DÜNYADAN POZİTİF AYRIŞMAYA DEVAM EDECEK
Türkiye ekonomisinin en güçlü çıpasının kamu maliyesi olduğunu belirten Bakan Elvan, "Türkiye dünyadan pozitif ayrışmaya devam edecek. Küresel ölçekte ciddi bir sorun olan tarımsal ürün fiyatlarındaki artışları da yakından takip ediyor, gerekli adımları atıyoruz. 2021 yılı bütçemizde yüzde 4,3'lük bir bütçe açığı öngörmüştük. Bu yılı yüzde 3,5'in altında bir bütçe açığıyla kapatacağız." diye konuştu.
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