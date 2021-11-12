İşbir Sentetik halka arz sonuçları açıklandı mı? İşbir Sentetik hisse ne zaman işlem görecek?
İşbir Sentetik halka arz sonuçları açıklandı mı? İşbir Sentetik hisse ne zaman işlem görecek? Garanti BBVA Yatırım’ın liderliğinde başlatılan halka arz süreci 10-11-12 Kasım tarihlerinde tamamlanıyor. Talep toplama sürecinde şirketin sermayesinin 125.965.993,92 TL’den 141.465.993,92 TL’ye çıkarılması planlanıyor. Ek satış gerçekleşirse halka açıklık oranı yüzde 21.93’ü olacak. Peki, İşbir Sentetik halka arz sonuçları açıklandı mı? İşbir Sentetik hisse ne zaman işlem görecek?
İşbir Sentetik hisse ne zaman işlem görecek? İşbir Sentetik halka arz sonuçları açıklandı mı? Sektörü öncü firmalarından birisi olan İşbir Sentetik'in çıkarılmış sermayesinin yüzde 18.27'si aralığında bir halka açıklık öngörülüyor. Ek satış gerçekleşirse halka açıklık oranı yüzde 21.93'ü olacak. 2021 halka arzlar bakımından hareketli olurken, İşbir Sentetik halka arz sürecine de yoğun ilgi gösteriliyor. Peki; İşbir Sentetik halka arz sonuçları açıklandı mı? İşbir Sentetik hisse ne zaman işlem görecek?
İŞBİR SENTETİK HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Halka arz süreci 12 Kasım'da sona erecek. Bu sürecin ardından İşbir Sentetik halka arz sonuçlarının açıklanması bekleniyor.
İŞBİR SENTETİK HİSSE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Borsada gongun yeniden gelecek hafta çalması ve şirketin hisselerinin yeniden işlem görmesi bekleniyor. Tahmini tarih ise 15-16 Kasım olarak düşünülüyor.
İŞBİR SENTETİK HALKA ARZ DETAYLARI!
Halka arz sürecinde Garanti BBVA Yatırım'ın liderliğinde kurulan konsorsiyum ile sabit fiyatla talep toplama yöntemi ile halka arz olacak şirketin, talep toplama tarihleri de belli oldu.
Buna göre İşbir Sentetik, 10-11-12 Kasım 2021 tarihlerinde 3 gün süre ile talep toplayacak. Halka arz talep toplama fiyatı 11,85 TL, Borsa kodu ise "ISSEN" olarak belirlenmiş durumda.
Halka arzla birlikte İşbir Sentetik'in, çıkarılmış sermayesinin 125.965.993,92 TL'den 141.465.993,92 TL'ye çıkarılması planlanıyor. Halka arzda 15.500.000 TL nominal değerli 1.550.000.000 adet payın sermaye artırımı yoluyla, 10.350.000 TL nominal değerli 1.035.000.000 adet payın ise İşbir Holding ve diğer bazı azınlık hissedarların yapacağı ortak satışı yoluyla halka arz edilmesi hedefleniyor.
İşbir Sentetik'in toplamda 25.850.000 TL nominal değerli 2.585.000.000 adet payının halka arzı sonrasında fazla talep gelmesi durumunda ise halka arz edilen payların nominal değerinin yüzde 20'sine tekabül eden 5.170.000 TL nominal değerli 517.000.000 adet payın da ek satış kapsamında halka arz edilmesi öngörülüyor.
Halka arz sonrasında İşbir Sentetik'in çıkarılmış sermayesinin yüzde 18,27'si aralığında bir halka açıklık öngörülüyor. Ek Satış gerçekleşmesi durumunda ise halka açıklık oranı şirketin çıkarılmış sermayesinin yüzde 21,93'ü olacak.
Halka arz edilen payların ek satış hariç yüzde 35'inin Yurt içi Bireysel, yüzde 2'sinin Şirket Çalışanları, yüzde 30'unun Yurt içi Kurumsal, yüzde 23'ünün Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılara ve yüzde 10'unun Yurt dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edildiği halka arzda, fiyat istikrarı için ayrılacak toplam fon büyüklüğünün ise halka arz büyüklüğünün yüzde 50'sine kadar olması kararlaştırıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İşbir Sentetik halka arz sonuçları açıklandı mı? İşbir Sentetik hisse ne zaman işlem görecek?
- AUZEF sınav giriş belgesi çıktı nasıl alınır? 2021 İÜ AUZEF vize sınav giriş yerleri sorgulama ekranı!
- Okullar ne zaman açılacak? Kasım ara tatil sonrası okullar ne zaman başlayacak?
- Buket Dereoğlu kimdir, kaç yaşında? Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'nın konuğu Buket Dereoğlu nereli?
- isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr: MEB personel alımı atama sonuçları sorgulama! 2021 MEB aşçı ve fizyoterapist alımı...
- Can Göktuğ Boz kimdir? Başak Cengiz katili Can Göktuğ Boz anne babası kimdir?
- e-Devlet SED yardımı sorgulama: 2021 Kasım ayı SED yardımı yattı mı? SED yardımı ne zaman yatacak?
- Anlamlı dualı Cuma mesajları sözleri 12 Kasım! Birbirinden güzel Cuma mesajları resimli sözleri…
- Dolar kuru son dakika: 12 Kasım dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? Canlı döviz kurları
- VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 2022 VGM burs sonuçları hangi tarihte açıklanır?
- 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge hakkında Bakan'dan flaş açıklama...
- SED yardımı ne zaman yatacak? 12 Kasım SED yardımı neden yatmadı? Kasım ayı SED yardımı...