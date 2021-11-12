İşbir Sentetik halka arz sonuçları açıklandı mı? İşbir Sentetik hisse ne zaman işlem görecek?

İŞBİR SENTETİK HALKA ARZ DETAYLARI!

Halka arz sürecinde Garanti BBVA Yatırım'ın liderliğinde kurulan konsorsiyum ile sabit fiyatla talep toplama yöntemi ile halka arz olacak şirketin, talep toplama tarihleri de belli oldu.

Buna göre İşbir Sentetik, 10-11-12 Kasım 2021 tarihlerinde 3 gün süre ile talep toplayacak. Halka arz talep toplama fiyatı 11,85 TL, Borsa kodu ise "ISSEN" olarak belirlenmiş durumda.

Halka arzla birlikte İşbir Sentetik'in, çıkarılmış sermayesinin 125.965.993,92 TL'den 141.465.993,92 TL'ye çıkarılması planlanıyor. Halka arzda 15.500.000 TL nominal değerli 1.550.000.000 adet payın sermaye artırımı yoluyla, 10.350.000 TL nominal değerli 1.035.000.000 adet payın ise İşbir Holding ve diğer bazı azınlık hissedarların yapacağı ortak satışı yoluyla halka arz edilmesi hedefleniyor.