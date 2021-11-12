Son dakika | Sanayide çarklar dönüyor! Yüzde 8,9 artış gösterdi

BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 10,8 ARTTI

Takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Üretimi 2021 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %10,8 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise %1,6 arttı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN