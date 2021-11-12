Son dakika | Sanayide çarklar dönüyor! Yüzde 8,9 artış gösterdi
Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayına ilişkin sanayi üretim verilerini yayımladı. Buna göre; sanayi üretimi aylık yüzde 1.5 daraldı, yıllık bazda ise yüzde 8,9 arttı.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Eylül ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,9, imalat sanayi sektörü endeksi %9,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,0 arttı.
AYLIK YÜZDE 1,5 AZALDI
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Eylül ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi %1,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %3,2 azaldı.
BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI ÇEYREĞİNE GÖRE YÜZDE 10,8 ARTTI
Takvim etkisinden arındırılmış Sanayi Üretimi 2021 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %10,8 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise %1,6 arttı.
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