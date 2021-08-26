Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’dan ekonomi brifingi: Büyüme beklentisi yıl sonunda yüzde 9.5

YÜZDE 20'NİN ÜZERİNDE BİR BÜYÜME BEKLİYORUZ

Türkiye'nin sağlıklı büyüdüğüne vurgu yapan Elvan, ihracatta yüzde 45, ithalatta yüzde 35 artış olduğunu söyledi. Salgın sürecinde, kapsamlı ve koordineli ekonomi politikaları uyguladıklarını belirten Elvan, "Başta makine-teçhizat olmak üzere yatırımlar artıyor, üretim kapasitemizi güçlü bir şekilde destekliyor. 2021'in ikinci çeyreğinde üretim, ihracat, hizmetler sektöründeki güçlü toparlanma ve baz etkisinin de katkısıyla yüzde 20'nin üzerinde bir büyüme bekliyoruz" dedi.