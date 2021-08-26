27 Ağustos 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ekonomi brifingi: Büyüme beklentisi yıl sonunda yüzde 9.5

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ekonomi brifingi: Büyüme beklentisi yıl sonunda yüzde 9.5

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.08.2021 Güncelleme Tarihi: 26.08.2021
ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’dan ekonomi brifingi: Büyüme beklentisi yıl sonunda yüzde 9.5

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, milletvekillerine, AK Parti İl Başkanlarına ve MKYK üyelerine ekonomi brifingi verdi. Ekonomide pandemi etkisinin yavaş yavaş azaldığını belirten Elvan, organize sanayilerde yatırımların başladığına dikkat çekti. Bu yatırımların önümüzdeki birkaç yıl içerisindeTürkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirten Elvan, yıl sonunda yüzde 9.5 büyüme beklediklerini ifade etti.

Aşılanma ile pandemi sürecinden çıkılmaya başlanması ile birlikte Türkiye ekonomisi de toparlanma içerisine girdiğini söyleyen Elvan, verilerle ekonomideki iyileşmeyi anlattı.

TÜRKİYE EKONOMİSİ CANLANMAYA BAŞLADI
Özellikle dünya genelinde kısıtlamaların gevşetilmesi, Türkiye'de ise kaldırılmasıyla sanayide çarkların yeniden dönmeye başladığını ifade eden Elvan, vatandaşlarında normalleşme ile birlikte harcama yapmaya başladığını taleplerin artmasıyla beraber ekonominin canlandığını ifade etti.

YÜZDE 20'NİN ÜZERİNDE BİR BÜYÜME BEKLİYORUZ
Türkiye'nin sağlıklı büyüdüğüne vurgu yapan Elvan, ihracatta yüzde 45, ithalatta yüzde 35 artış olduğunu söyledi. Salgın sürecinde, kapsamlı ve koordineli ekonomi politikaları uyguladıklarını belirten Elvan, "Başta makine-teçhizat olmak üzere yatırımlar artıyor, üretim kapasitemizi güçlü bir şekilde destekliyor. 2021'in ikinci çeyreğinde üretim, ihracat, hizmetler sektöründeki güçlü toparlanma ve baz etkisinin de katkısıyla yüzde 20'nin üzerinde bir büyüme bekliyoruz" dedi.

İHRACAT REKOR KIRDI
Öncü göstergelerin ekonomide büyüme ve yatırım eğiliminin üçüncü çeyrekte de sürdüğüne işaret ettiğine dikkat çeken Elvan, ihracatın Temmuz ayında ilk defa yıllık 200 milyar doların üzerine çıkarak rekor kırdığını, dünya ihracatından alınan payın da arttığını bildirdi.




Elvan, bu yıl ki güçlü ihracat, düşen altın ithalatı ve turizm gelirlerindeki artış sayesinde milli gelirin yüzde 3'ü civarında bir cari açık vermeyi beklediklerini açıkladı.



Öte yandan, işçi ve memura enflasyon üzerinde verilen zamların ardından gözler asgari ücrete yapılacak zamma çevrildi.

Gönüllü BES fon tutarı rekora koşuyor GÖNÜLLÜ BES FON TUTARI REKORA KOŞUYOR
Türk Lirası için önemli adım! Bakan duyurdu TÜRK LİRASI İÇİN ÖNEMLİ ADIM! BAKAN DUYURDU
Hükümetten esnafa KDV müjdesi HÜKÜMETTEN ESNAFA KDV MÜJDESİ
Ekonomide yıl sonu beklentisi... EKONOMİDE YIL SONU BEKLENTİSİ...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA