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2022 yılının asgari ücreti netleşiyor: Yeni yılda en az 3.532 TL

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.11.2021
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2022 yılının asgari ücreti netleşiyor: Yeni yılda en az 3.532 TL

Yeni yıla sayılı günler kaldı. Milyonlarca çalışanın gözü kulağı yeni asgari ücret rakamlarında. Peki, yeni yılda uygulanacak asgari ücret tutarı ne kadar olacak? Asgari ücretle ilgili flaş detaylar geliyor, yüzde 25'lik zammın gelme ihtimali oldukça yüksek. Yüzde 25'lik zam baz alındığında asgari ücretin en az 3.532 TL olması bekleniyor. İşte 2022 asgari ücretle ilgili tüm detaylar...

2022 asgari ücret zammıyla ilgili flaş detaylar geliyor. Asgari ücretin yeni yılda yüzde 25 zam alması bekleniyor. Milyonların gözü kulağı şimdiden yeni asgari ücrette.

2022'de geçerli olacak asgari ücret, önümüzdeki ay içerisinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek.

Bu noktada asgari ücretteki artışın işverene oluşturacağı yükün bir kısmının da devlet tarafından karşılanması için çalışmalar yürütülüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bu konuyla ilgili, "Alternatif vergi modelleri ve düzenlemeler var. Üzerinde çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

Bugün brüt asgari ücret 3.577,50 lira. Bu rakamdan kesilen prim ve vergilerden sonra işçiye net 2.528,90 lira ödeniyor.

Asgari ücretli bir işçinin işverene maliyeti ise 4.203,56 lirayı buluyor. Asgari ücretin üzerindeki vergiler kaldırılırsa, işçinin zammının bir kısmı buradan karşılanabilecek.

Halen geçerli 3.577,50 liralık brüt asgari ücretten kesilen gelir vergisi toplamda 456,13 lirayı buluyor. Bunun 268,31 lirası Asgari Geçim İndirimi (AGİ) olarak işçiye geri veriliyor.

Ayrıca 27,15 lira damga vergisi de alınıyor. Vergiler alınmaz ise 2.825,90 liralık net asgari ücret bu yıl için 3.040,87 liraya yükselmiş olacak.

2022'DE NE OLUR?
Asgari ücrete genellikle enflasyonun 6-7 puan üstünde artış yapılıyor.

Merkez Bankası'nın yüzde 18.4'lük artış tahminine göre, zam oranı en az yüzde 25 olabilecek.

Bu durumda asgari ücret brüt 4.471,88, net 3.532,38 liraya ulaşacak. Gelir ve damga vergisinin alınmadığını düşünürsek, yüzde 25 artış ile asgari ücret hesabı şöyle yapılacak:

2022 İÇİN YÜZDE 25'LİK HESAP

VERGİSİZ ZAMLI ASGARİ ÜCRET

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