Asgari ücrette vergi düzenlemesi! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

HER YERDE ZAM GÜNDEMDE

ŞU anda bütün dünya yüksek enflasyonla boğuşuyor. O yüzden asgari ücret gündemin ilk sıralarında... Birçok ülkede asgari ücret zammı saat başı rakamla ifade ediliyor. En son İngiltere asgari ücreti 23 yaş üzeri için saat başı 9.50 sterline yükseltme kararı aldı. Halen 8.91 sterlin olan asgari ücretteki bu zam yüzde 6.6'lik bir artışa denk geliyor. Almanya'da asgari ücret 1 Temmuz 2022'ye kadar saati 10.45 euroya çıkacak. 12 euro olması isteniyor. Fransa'da saatlik ücret 10.25 euro.