3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge hakkında Bakan'dan flaş açıklama geldi. 3600 ek gösterge gündemde yer almaya devam ediyor. Dört meslek grubuna verilecek olan 3600 ek gösterge son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin gündemde yer alan konular ile ilgili açıklama yaptı. İşte, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret, EYT ve 3600 ek gösterge konularına ilişkin açıklamalarda bulundu.

3600 ek gösterge konusunda önümüzdeki haftayı işaret eden Bakan Bilgin, "Kamu Personeli Danışma Kurulu Toplantısı'nda açıklayacağım bazı şeyler olacak." ifadelerini kullandı. Asgari ücret zammı görüşmelerine de ilişkin konuşan Bilgin, aralık ayını işaret etti.