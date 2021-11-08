Elite Naturel halka arz hangi bankada? Elite Naturel halka arz eşit mi oransal mı?
Elite Naturel halka arz hangi bankada? Elite Naturel halka arz eşit mi oransal mı? Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) halka arz başvurusunda bulunan Elite Naturel halka arz sürecinde 2 milyon lot hissenin halka arz edilmesi hedefleniyor. Halka arz sonrasında halka açık olan kısım şirket sermayesinin yüzde 22,22'sini oluşturacak. Peki; Elite Naturel halka arz hangi bankada? Elite Naturel halka arz eşit mi oransal mı?
Elite Naturel halka arz eşit mi oransal mı? Elite Naturel halka arz hangi bankada? SPK'ya sermaye başvurusunda bulunan Elite Naturel'in halka arz süreci başladı. 8-9 Kasım tarihlerinde yapılacak halka arz işlemlerine yoğun ilgi gösteriliyor. Ekonomi yatırımcıları Elite Naturel halka arz süreci hakkında detaylı bilgi araştırıyor.
ELITE NATUREL HALKA ARZ NE ZAMAN?
Şirket açıklamasına göre yapılan başvuruda 12 milyon lot hissenin halka arz edilmesi hedefleniyor. Halka arzın yurt içinde bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi ile yapılması planlanıyor.
Halka arz sonrasında halka açık olan kısım şirket sermayesinin yüzde 22,22'sini oluşturacak. Şirket sermayesi halka arz öncesi 50 milyon TL iken, halka arz sonrasında 54 milyon TL'ye ulaşacak. Şirketin halka arzında yüz güldüren bir husus Halk Yatırım liderliğinde 30 gün boyunca fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler yapılacak olması görülüyor.
Açıklamada görüşleri bulunan şirketin yönetim kurulu başkan vekili Çağrı Eşmekaya öz kaynakları son bir yılda yüzde 144,69 arttırdıklarını, satışlarında ise geçen yıla göre yüzde 81 yükseliş gözlendiğini belirtti.
Üretim yapılan 7.66 milyon dönüm alanın birçok ülke yüzölçümünden daha büyük olduğunu aktaran Eşmekaya, ''Organik tarım sahalarında üretilen meyve sebzeler sezonunda fabrikamıza getirilerek son teknolojik Endüstri 4.0 sistemiyle kurulan makine parkurlarımızda el değmeden işleniyor. Soğuk sıkım yöntemiyle sıkılan meyveler, pastörizasyon yöntemiyle katkısız olarak şişeleniyor'' dedi.
ELİTE NATUREL HAKKINDA
İnsan ve çevre sağlığına değer veren 8 bin kişilik bir ailenin hikayesine kulak verin.1998 yılında, insan sağlığına faydalı ürünler üretme amacıyla faaliyete geçtik.
İnsan ve çevre sağlığına verdiğimiz değer; %100 organik meyve ve sebze sularını, bunun yanı sıra sağlıklı atıştırmalıkları üretmemizi ve dünyanın her yerinde tüketicilere ulaştırmamız için bize cesaret verdi. İşini sevgiyle yapan çiftçilerimiz ile birlikte tamamen doğal üretim meyve ve sebzelerimizi soğuk sıkım tekniği ile işliyor, organik ürünlere imza atıyoruz.
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- Elite Naturel halka arz hangi bankada? Elite Naturel halka arz eşit mi oransal mı?
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