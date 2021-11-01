Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan Paris Anlaşması açıklaması: Mücadelemizi daha etkin bir şekilde yürüteceğiz

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BİR GÜVENLİK MESELESİ

İklim meselesini sadece bir çevresel sorun olarak ele almadıklarını belirten Kurum, "İklim değişikliği su, gıda, enerji arz güvenliğini etkilemenin yanında turizm, gıda üretimi, ulaşım gibi hemen hemen her konu ile ilişkili bir meseledir. Bu yönüyle hem bir kalkınma hem de bir güvenlik meselesidir. Gelinen süreçte dünyamız 1,2 santigrat derece ısındı. Bu sıcaklığın 1,5 santigrat derecede kalabilmesi adına tüm dünya ülkeleri bir mücadele içine girdiler. Türkiye olarak biz de bu mücadelenin en önemli ülkelerinden biriyiz." ifadesini kullandı.

13 Kasım'a kadar sürecek 26. Taraflar Konferansı'nda iklim değişikliğiyle ilgili projeler, bilgi-teknoloji transferi gibi birçok sürecin tartışılacağını kaydeden Bakan Kurum, "Konferansa Türkiye olarak biz de güçlü bir şekilde ilgili kurumlarımızla katılıyoruz. 13 günlük süreci ülkemiz adına en verimli şeklide geçirmek istiyoruz. Burada alınan kararlar, Paris Anlaşması çerçevesinde atılacak adımlar, ülkelerin beyanları önemli. İklim göçleri nedeniyle alınması gereken tedbirler var. Tüm bunların tartışılacağı ve yeni kararların burada istişare edileceği bir süreç olacak." şeklinde konuştu.