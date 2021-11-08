SON DAKİKA: Gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı

ONS ALTINDA 1.815 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA



Makroekonomi veri tarafında bugün Almanya'da IFO iş ortamı güven endeksi, ABD'de Chicago ulusal aktivite endeksi ve Dallas Fed imalat aktivite endeksi verilerinin öne çıktığını aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların destek, 1.815 doların ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.