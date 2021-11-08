SON DAKİKA: Gram altın tüm zamanların rekorunu kırdı
Son dakika haberi... Altın son 1 ay içinde tarihi günlerden geçiyor. Gram altın bugünkü kapanışında tüm zamanların rekoruna imza attı. İşte gram altın, Cumhuriyet altını, çeyrek altında son durum...
SON DAKİKA EKONOMİ HABERİ: Altın yatırımcısını sevindirmeyi sürdürüyor. 8 Kasım 2021 Pazartesi günkü kapanışında gram altın tarihi bir rekora imza attı.
Güne 565 liradan başlayan altının gram fiyatı, ons altındaki yükselişle birlikte rekor tazeledi.
GRAM ALTINDA REKOR
Gram altın 571,167 Türk lirasına yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
İSTANBUL KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,43 artışla 569,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 921,00 lira, Cumhuriyet altını 3.771,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,43 yükselişle 569,20 liradan işlem gördü.
KÜRESEL ÇAPTA RİSK İŞTAHINI TÖRPÜLEDİ
Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında artan vaka sayıları, enflasyonist baskılar ve tedarik sorunlarının küresel çapta risk iştahını törpülediğini, bu durumun altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.
ONS ALTINDA 1.815 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA
Makroekonomi veri tarafında bugün Almanya'da IFO iş ortamı güven endeksi, ABD'de Chicago ulusal aktivite endeksi ve Dallas Fed imalat aktivite endeksi verilerinin öne çıktığını aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların destek, 1.815 doların ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|561,00
|561,20
|569,00
|569,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.697,00
|3.718,00
|3.750,00
|3.771,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|511,60
|515,60
|519,00
|523,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.613,00
|3.633,00
|3.664,00
|3.684,00
|Yarım Ziynet
|1.806,00
|1.816,00
|1.832,00
|1.842,00
|Çeyrek Ziynet
|903,00
|908,00
|916,00
|921,00
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