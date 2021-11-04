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Ulusal Faktoring hisse fiyatı kaç TL? Ulusal Faktoring halka arz hangi banka, eşit mi oransal mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.11.2021 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021
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Ulusal Faktoring hisse fiyatı kaç TL? Ulusal Faktoring halka arz hangi banka, eşit mi oransal mı?

Ulusal Faktoring halka arz hangi banka, eşit mi oransal mı? Ulusal Faktoring hisse fiyatı kaç TL? Faktoring sektöründe 20 yılı geride bırakan dev şirket toplam 41 milyon TL nominal değerli, sermayenin yüzde 30,71'ine denk gelen payların halka arz edilmesini planlıyor. Şirketin halka arz sürecinin nasıl olacağı ise merak ediliyor. Peki; Ulusal Faktoring halka arz hangi banka, eşit mi oransal mı?

4-5 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Ulusal Faktoring halka arz hangi bankada? Ulusal Faktoring halka arz eşit mi oransal mı? Ulusal Faktoring hisse fiyatı ve halka arz işlemleri arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Şirketin sermayesinin yüzde 30,71'ine denk gelen 41 milyon TL nominal değerli payları, SPK onayıyla halka arz olacak. Faktoring sektöründe 20 yılı geride bırakan Ulusal Faktoring'in paylarının halka arzı için yaptığı başvuru geçtiğimiz günlerde onaylanmıştı. Peki; Ulusaş Faktoring halka arz hangi banka, eşit mi oransal mı?

ULUSAL FAKTORİNG HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Toplamda 48.5 lot satışı olacak. Taslak izahnameye göre eşit halka arz olmasi bekleniyor.

Hisselere fazla talep gelmesi halide ise yine PineBridge Eurasia Financial Investments'a ait 7.500.000 TL nominal değerli (C) grubu payların ek satışı yapılabilecek.

Halka arzda hisseler 1 TL nominal değerli paylar 2,49 TL sabit fiyat üzerinden satılacak.

Ulusal Faktoring halka arz süreciyle birlikte, 100 milyon lira olan mevcut sermayesini 33 milyon 500 bin lira yükselterek, 133 milyon 500 bin liraya çıkaracak.

ULUSAL FAKTORİNG HİSSE FİYATI KAÇ TL?

Halka arz kapsamında hisse başı fiyatı 2,49 TL olarak belirlenirken payların 33 milyon 500 bin TL'lik nominal değerli kısmı ile bedelli sermaye artışı yapılacak.

Payların yüzde 40'ı yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 50'si yurtiçi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10'u ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı.

Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde PineBridge Financial Investments S.a.r.l'ye ait ve halka arz edilen payların yüzde 18,29'una denk gelen 7 milyon 500 bin TL nominal değerli paylar da halka arz edilebilecek. Bu durumda halka açıklık oranı yüzde 36,33 olacak.

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