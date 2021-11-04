Ulusal Faktoring hisse fiyatı kaç TL? Ulusal Faktoring halka arz hangi banka, eşit mi oransal mı?

ULUSAL FAKTORİNG HİSSE FİYATI KAÇ TL?

Halka arz kapsamında hisse başı fiyatı 2,49 TL olarak belirlenirken payların 33 milyon 500 bin TL'lik nominal değerli kısmı ile bedelli sermaye artışı yapılacak.

Payların yüzde 40'ı yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 50'si yurtiçi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10'u ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı.

Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde PineBridge Financial Investments S.a.r.l'ye ait ve halka arz edilen payların yüzde 18,29'una denk gelen 7 milyon 500 bin TL nominal değerli paylar da halka arz edilebilecek. Bu durumda halka açıklık oranı yüzde 36,33 olacak.