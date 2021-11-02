Yüzde 100 artışla iki katına çıkacak! İlkbaharda hesaplara yatacak! Başvuranlara para yağacak!

Toprak analizi yaptırmayan çiftçilerimiz sadece mazot desteği alabilecek ve gübre desteklerinden yararlanamayacaktır. Bunu bir örnek ile anlatalım. Örneğin 132 dekar araziye sahipsiniz. Bu alan için üç toprak analizi yaptırmanız gerekiyor. Çünkü her 50 dekar için 1 analiz şartı var. Şayet iki adet analiz yaptırır ve kalan 32 dekar için analiz yaptırmazsanız sadece 100 dekar için gübre desteği alırsınız. 32 dekar için sadece mazot desteği alınabilir.