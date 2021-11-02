Yüzde 100 artışla iki katına çıkacak! İlkbaharda hesaplara yatacak! Başvuranlara para yağacak!
Her yıl binlerce kişinin faydalandığı mazot ve gübre desteklerine yeni müjde geldi. Bu destekleri düzenli olarak alan çiftçilerin alacağı miktar artacak. 2022 yılında gübre desteklerine yüzde 100 zam müjdesi verildi. Bakan Pakdemirli; gübre desteğine ilişkin yaptığı açıklamada “2022 yılı için tüm ürünlerde yüzde 100 artırarak ödeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Yüzde 100 artışla iki katına çıkacak! İlkbaharda hesaplara yatacak! Her yıl binlerce kişi mazot ve gübre desteği ödemesinden faydalanıyor. Çiftçiler faydalandığı bu ödemeler sayesinde daha az masraf ederek daha çok üretim sağlıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal desteklere ilişkin Orman Genel Müdürlüğü'nde açıklama yaptı ve müjdeli haberi verdi. Bakan Pakdemirli açıklamasında gübre desteklerinde yüzde 100 artış olacağını söyledi.
BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN MÜJDELİ HABER!
Bakan Pakdemirli'nin açıklamalarından öne çıkanlar:
Gübre desteğini bu yıl hasat edilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için yüzde 25, 2022 yılı için tüm ürünlerde yüzde 100 artırarak ödeyeceğiz.
Buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 16 lira olan gübre desteğini 2021 yılı üretimi için dekara 20 lira, 2022 üretim yılı için de dekara 32 lira ödeyeceğiz. 2022 üretim yılı için sertifikalı tohum kullanım desteğini buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik için yüzde 50 artışla dekar başına 24 liraya çıkardık.
Son iki yılda buğdayda gübre desteğini 4, sertifikalı tohum desteğini 3 misli artırdık. Mazot desteğini maliyetinin yüzde 50'si olacak şekilde ödemeye devam edeceğiz.
MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NASIL ALINIR?
Tarımsal destekleme alabilmek için bazı şartları taşımanız gerekiyor. Bu şartlar; Çiftçi kayıt sistemine kayıt olunmalıdır. Bakanlık tarafından belirlenen tarihte dilekçe ile başvurmak gerekmektedir.
Gübre desteği başvurusu yapabilmek için en az 1 dekar alana sahip olunması gerekmektedir. 50 dekardan fazla araziye sahip olanların toprak analizi yaptırmaları gerekmektedir.
Toprak analizi yaptırmayan çiftçilerimiz sadece mazot desteği alabilecek ve gübre desteklerinden yararlanamayacaktır. Bunu bir örnek ile anlatalım. Örneğin 132 dekar araziye sahipsiniz. Bu alan için üç toprak analizi yaptırmanız gerekiyor. Çünkü her 50 dekar için 1 analiz şartı var. Şayet iki adet analiz yaptırır ve kalan 32 dekar için analiz yaptırmazsanız sadece 100 dekar için gübre desteği alırsınız. 32 dekar için sadece mazot desteği alınabilir.
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