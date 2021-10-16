Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı: Bir günde 1,5 milyar dolar ihracat
Son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye, 1974'te bir yılda 1,5 milyar dolar ihracat yapıyordu. 1990’da bir ayda 1,5 milyar dolar ihracat yapıyordu. Dün bir günde 1,5 milyar dolar ihracat yaptık. Daha çok çalışacağız. Daha çok üreteceğiz. Daha güçleneceğiz. İhracattaki başarı sürecek, Türkiye büyüyecek." dedi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından ihracat rakamları ile ilgili önemli paylaşımda bulundu.
1 GÜNDE 1,5 MİLYAR DOLAR İHRACAT
Bakan Muş, "Türkiye, 1974'te bir yılda 1,5 milyar dolar ihracat yapıyordu. 1990'da bir ayda 1,5 milyar dolar ihracat yapıyordu. Dün bir günde 1,5 milyar dolar ihracat yaptık." dedi.
TÜRKİYE BÜYÜYECEK
Muş, "Daha çok çalışacağız. Daha çok üreteceğiz. Daha güçleneceğiz. İhracattaki başarı sürecek, Türkiye büyüyecek." ifadelerini kullandı.
Türkiye, 1974'te BİR YILDA 1,5 milyar $ ihracat yapıyordu.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) October 16, 2021
1990'da BİR AYDA 1,5 milyar $ ihracat yapıyordu.
Dün BİR GÜNDE 1,5 milyar $ ihracat yaptık.
Daha çok çalışacağız.
Daha çok üreteceğiz.
Daha güçleneceğiz.
İhracattaki başarı sürecek,
Türkiye büyüyecek.
EYLÜL AYINDA CUMHURİYET TARİHİMİZİN REKORU KIRILDI
Son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "İhracat eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30 artışla 20,8 milyar dolar oldu. Cumhuriyet tarihimizde ilk kez aylık bazda 20 milyar dolar eşiğini aştık. Bu rakam aynı zamanda Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracatı oldu" dedi.
ÇELİK İLK KEZ ZİRVEDE
Eylülde geçtiğimiz yılın aynı ayına göre; 23 sektör ihracatını artırırken 2,6 milyar dolarlık ihracatla Çelik, sektörler arasında ilk kez zirvede yer aldı.
YILLIK HEDEF AŞILDI
Yılın ilk 9 ayında, yüzde 36'lık artışla 161 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Son 12 ayda yapılan 212,2 milyar dolarlık ihracatla 211 milyar dolar olan yıllık hedef de aşılmış oldu.
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