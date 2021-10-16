Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı: Bir günde 1,5 milyar dolar ihracat

TÜRKİYE BÜYÜYECEK

Muş, "Daha çok çalışacağız. Daha çok üreteceğiz. Daha güçleneceğiz. İhracattaki başarı sürecek, Türkiye büyüyecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye, 1974'te BİR YILDA 1,5 milyar $ ihracat yapıyordu.



1990'da BİR AYDA 1,5 milyar $ ihracat yapıyordu.



Dün BİR GÜNDE 1,5 milyar $ ihracat yaptık.



Daha çok çalışacağız.



Daha çok üreteceğiz.



Daha güçleneceğiz.



İhracattaki başarı sürecek,

Türkiye büyüyecek. — Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) October 16, 2021

EYLÜL AYINDA CUMHURİYET TARİHİMİZİN REKORU KIRILDI

Son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "İhracat eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30 artışla 20,8 milyar dolar oldu. Cumhuriyet tarihimizde ilk kez aylık bazda 20 milyar dolar eşiğini aştık. Bu rakam aynı zamanda Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracatı oldu" dedi.