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Son dakika: Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.10.2021 Güncelleme Tarihi: 19.10.2021
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Son dakika: Türkiye’nin dünya ihracatından aldığı pay Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1’in üzerine çıktı

Son dakika haberleri.. Ticaret Bakanı Mehmet Muş yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı. Artık Türk ürünleri, dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor." ifadelerine yer verdi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı payın Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktığını bildirdi.

Muş, sosyal medya hesabından Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı paya ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı payın Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktığına işaret eden Muş, "Bu rakam, 1980'de yüzde 0,14, 2000'de yüzde 0,43 idi. Artık Türk ürünleri, dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Bu başarı Türkiye'nin." ifadelerini kullandı.

BAKAN MUŞ: DÜN BİR GÜNDE 1.5 MİLYAR DOLAR İHRACAT YAPTIK

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Türkiye, 1974'te bir yılda 1,5 milyar dolar ihracat yapıyordu. 1990'da bir ayda 1,5 milyar dolar ihracat yapıyordu. Dün bir günde 1,5 milyar dolar ihracat yaptık. Daha çok çalışacağız. Daha çok üreteceğiz. Daha güçleneceğiz. İhracattaki başarı sürecek, Türkiye büyüyecek.

EYLÜL AYINDA İHRACATTA REKOR KIRILMIŞTI

Genel Ticaret Sistemi'ne göre; Eylül ayında Türkiye'nin ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30 artmış, 20 milyar 783 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada rakamlar şu şekilde paylaşılmıştı:

2021 yılı Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre;

İhracat, % 30 artarak 20 milyar 783 milyon dolar,
İthalat, % 12,2 artarak 23 milyar 386 milyon dolar,
Dış ticaret hacmi, % 19,9 artarak 44 milyar 169 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI GİDEREK ARTIYOR

Bakanlığın yaptığı bilgilendirmede ihracatın, ithalatı karşılama oranındaki yükseliş de dikkat çekmişti. Eylül ayı verilene göre; ihracatın ithalatı karşılama oranı ise % 88,9 olmuştu.

Bakanlık'tan konuya ilişkin yapılan bilgilendirmede ise şöyle denilmişti:

Eylül ayında dış ticaret hacmimiz bir önceki yılın aynı ayına göre % 19,9 artarak 44 milyar 169 milyon dolar olmuş, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise % 88,9 olarak gerçekleşmiştir.

2021 yılının Ocak-Eylül döneminde ihracatımız, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %36 artışla 160 milyar 979 milyon dolara ulaşmıştır. 2021 yılının Ocak-Eylül döneminde dış ticaret hacmimiz bir önceki yılın aynı dönemine göre % 29 artarak 354 milyar 339 milyon dolar olmuş, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise % 83,3 olarak gerçekleşmiştir.

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