Kasım ayı kira artış oranı! 2021 Kasım ayı kira zammı ne kadar, yüzde kaç? Kasım kira zammı hesaplama!
Kasım ayı kira zammı ne kadar? 2021 Kasım ayı kira artış oranı arama motorlarında sorgulanıyor. Kasım ayında kira sözleşmesini yenileyecek olan kişiler Kasım kira zammı hesaplama yollarını araştırıyor. Kira zamları her ayın enflasyon verisine göre yeniden hesaplanıyor. TÜİK tarafından açıklanan veriler 2021 Kasım ayı kira artış oranını belirleyecek. Peki; Kasım ayı kira zammı ne kadar?
Kasım ayı kira zammı ne kadar? 2021 Kasım ayı kira artış oranı arama motorlarında sorgulanıyor. Kasım kira zammı hesaplama yolları merak ediliyor. Kira kontratını yenileyecek kişiler bu yıl yapılacak maksimum kira zam oranını merak ediyor. Enflasyon verilerine göre maksimum düzeydeki kira zam oranı hesaplanıyor. 2021 Kasım ayı kira artış oranı merak ediliyor. Peki; Kasım ayı kira zammı ne kadar?
KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?
2021 Kasım ayı kira artış oranı henüz açıklanmadı. Kasım ayı kira zammı 3 Kasım 2021 Çarşamba günü enflasyon verileriyle belli olacak.
EKİM AYI KİRA ARTIŞI HESAPLAMA ÖRNEĞİ
Mevcut kira bedeli: 1000 TL
Zam oranı: 15,78 %16,42
Zam bedeli: 164,2 TL
Zamlı kira bedeli: 1.164,2 TL
Ekim 2021 kira artış oranı belli oldu. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,04, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,58 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,42 artış gerçekleşti.
KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklandı.
Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Başvuru şartı yok! Her ay en az 361 TL ödeme cepte! 2022’de çalışan bekar, evli, çocuklu herkes alabilecek!
- Kasım ayı sıfır araba fiyatları: Aradaki makas açıldı fiyat listesi güncellendi! Citroen, Dacia, Opel, Peugeot...
- Yüzde 100 artışla iki katına çıkacak! İlkbaharda hesaplara yatacak! Başvuranlara para yağacak!
- Kasım ayı kira artış oranı! 2021 Kasım ayı kira zammı ne kadar, yüzde kaç? Kasım kira zammı hesaplama!
- Adalet Bakanlığı personel alımı başladı! 2021 ÖSYM Adalet Bakanlığı sınavları başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları...
- EYT’de 5 model masaya geldi! 50 yaşında emeklilikte harekete geçildi! 3600 günü olanlara emekli maaşı bağlanacak!
- Ev alacaklara müjde! 166 bin liradan başlıyor! 2021 TOKİ uygun fiyatlı evler satışta! İşte iller ve fiyatlar
- VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 VGM ortaöğrenim bursu ne zaman yatacak?
- Hakan Ural neden yok? Neler Oluyor Hayatta Hakan Ural neden yok, hasta mı?
- En ucuzu 190 bin TL! Renault fiyat listesi güncel! 2021 Kasım ayı Renault Clio, Megane, Taliant, Captur fiyatları ne kadar?
- POMEM nerelerde var? POMEM eğitim yerleri sorgulama nasıl yapılır? POMEM eğitim merkezleri hangi illerde?
- POMEM eğitim süresi kaç ay? 2021 POMEM eğitimi bittikten sonra ne olur, atama ne zaman? Eğitim süreci...