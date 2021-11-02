02 Kasım 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Kasım ayı kira artış oranı! 2021 Kasım ayı kira zammı ne kadar, yüzde kaç? Kasım kira zammı hesaplama!

Kasım ayı kira artış oranı! 2021 Kasım ayı kira zammı ne kadar, yüzde kaç? Kasım kira zammı hesaplama!

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.11.2021
ABONE OL
Kasım ayı kira artış oranı! 2021 Kasım ayı kira zammı ne kadar, yüzde kaç? Kasım kira zammı hesaplama!

Kasım ayı kira zammı ne kadar? 2021 Kasım ayı kira artış oranı arama motorlarında sorgulanıyor. Kasım ayında kira sözleşmesini yenileyecek olan kişiler Kasım kira zammı hesaplama yollarını araştırıyor. Kira zamları her ayın enflasyon verisine göre yeniden hesaplanıyor. TÜİK tarafından açıklanan veriler 2021 Kasım ayı kira artış oranını belirleyecek. Peki; Kasım ayı kira zammı ne kadar?

Kasım ayı kira zammı ne kadar? 2021 Kasım ayı kira artış oranı arama motorlarında sorgulanıyor. Kasım kira zammı hesaplama yolları merak ediliyor. Kira kontratını yenileyecek kişiler bu yıl yapılacak maksimum kira zam oranını merak ediyor. Enflasyon verilerine göre maksimum düzeydeki kira zam oranı hesaplanıyor. 2021 Kasım ayı kira artış oranı merak ediliyor. Peki; Kasım ayı kira zammı ne kadar?

KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

2021 Kasım ayı kira artış oranı henüz açıklanmadı. Kasım ayı kira zammı 3 Kasım 2021 Çarşamba günü enflasyon verileriyle belli olacak.

EKİM AYI KİRA ARTIŞI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 1000 TL

Zam oranı: 15,78 %16,42

Zam bedeli: 164,2 TL

Zamlı kira bedeli: 1.164,2 TL

Ekim 2021 kira artış oranı belli oldu. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,04, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,58 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,42 artış gerçekleşti.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklandı.

Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA