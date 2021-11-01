Ekim ayı enflasyon oranı 2021! Ekim ayı enflasyonu yüzde kaç? Ekim ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?
Ekim ayı enflasyonu yüzde kaç? 2021 Ekim ayı enflasyon oranı arama motorlarında sorgulanıyor. Ekim ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte gözler enflasyon verilerine çevrildi. Verilere göre yıl sonu memur ve emekli zam oranı yeniden hesaplanacak. Peki; 2021 Ekim ayı enflasyon oranı nasıl oldu? Ekim ayı enflasyonu oranı ne zaman açıklanacak? Ekim enflasyonu yüzde kaç? İşte son bilgiler!
Ekim ayı enflasyon oranı 2021! Ekim ayı enflasyonu yüzde kaç? Ekim ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? Her yıl memur ve emeklilerin maaş zamları enflasyon verilerine göre hesaplanıyor. Ayrıca asgari ücretin belirlenmesinde de enflasyon oranı büyük önem taşıyor. Yeni yılın zamlarının belirlenmesine son 3 aylık enflasyon verisi kaldı. Peki; Ekim ayı enflasyonu yüzde kaç oldu?
EKİM AYI ENFLASYON ORANI!
Ekim ayı enflasyon oranının ne kadar olacağı merak ediliyor. TÜİK tarafından oranlar henüz açıklanması. Ekim ayı enflasyon oranları geldiği takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
EKİM AYI ENFLASYON TAHMİNİ 2021!
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bu yılın dördüncü enflasyon raporuna ilişkin bankanın idare merkezinde düzenlenen bilgilendirme toplantısına katıldı. Merkez Bankası, 2021 sonu enflasyon tahminini yüzde 14,1'den yüzde 18,4'e yukarı yönlü güncelledi.
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,50 artmasını bekliyor. AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Kasım Çarşamba günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,50 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,50, en yüksek yüzde 3,40 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,50) göre bir önceki ay yüzde 19,58 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,01'e yükseleceği hesaplanıyor.
Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,25 artış göstermişti. Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi, bir önceki ankete göre 128 baz puan artarak yüzde 19,30'a yükseldi.
EKİM AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ekim ayı enflasyon rakamları 3 Kasım 2021 Çarşamba günü açıklanacak.
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