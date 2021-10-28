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THY günlük bin 66 seferle Avrupa'da ikinci sırada yer aldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.10.2021
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THY günlük bin 66 seferle Avrupa’da ikinci sırada yer aldı

Türk Hava Yolları (THY), 26 Ekimde günlük bin 66 sefer yaparak Avrupa'da en çok uçuş yapan 2. hava yolu şirketi oldu. Pegasus Hava Yolları da 390 uçuşla listede 10. sırada yer aldı.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 26 Eylül'deki hava trafiği verilerine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamındaki kısıtlamaların büyük oranda kalkmasıyla İrlandalı Ryanair, günlük 2 bin 190 uçuşla Avrupa'nın en çok uçan hava yolu olarak kayıtlara geçti.

THY, günlük 1.066 uçuşla 2. sırada yer alırken, Lufthansa 808 seferle 3. sırayı aldı.

Pegasus Hava Yolları da 390 uçuşla listede 10. sırada yer aldı.

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