Shiba coin yükselir mi? Shiba Inu coin geleceği ne olur? Robinhood hamlesi sonrası rekor kırdı

SHİBA COİN YÜKSELİR Mİ, GELECEĞİ NE OLACAK?

Son 24 saatte dev hacime ulaşan Shiba Coin'in geleceği merak konusu oldu. Milyarder iş insanı Elon Musk'ın Shiba coin hakkında yaptığı olumsuz açıklamalara rağmen yükseliş trendini bozmayan Shiba'nın 1 cent olması bekleniyor. Hemen şunu belirtelim ki, kripto paralarda herhangi bir dayanağı bulunmayan yorumlara itibar edilmemesi, yatırımcıların bu konuda dikkatli olması gerekiyor.