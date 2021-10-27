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Shiba coin yükselir mi? Shiba Inu coin geleceği ne olur? Robinhood hamlesi sonrası rekor kırdı

EKONOMİ
SALİM DEMİRKIRAN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.10.2021 Güncelleme Tarihi: 27.10.2021
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Shiba coin yükselir mi? Shiba Inu coin geleceği ne olur? Robinhood hamlesi sonrası rekor kırdı

Son günlerin dillerden düşmeyen kripto parası Shiba Inu yükselişini sürdürüyor. Yatırımcısına kazandırmaya devam eden Shiba Inu kripto parasının geleceği merak ediliyor. ABD'li aracı kurum Robinhood'un Shiba Inu'yu işlem listesine almasının ardından rekor üstüne rekor kuran coin, 27 Ekim Çarşamba günü %40'a kadar yükseliş gösterdei. Peki, Shiba coin yükselir mi? Shiba Inu coin geleceği ne olur? İşte haberin detayları...

Shiba coin yükselir mi? Ekim ayına hareketli başlayan kripto paralarda bazı coinler dikkat çekiyor. Son günlede rekor üstüne rekor kıran Shica Inu kripto parasının geleceğini merak eden yatırımcılar, Shiba hakkında son gelişmeleri yakından takip ediyor. Bitcoin 59 bin seviyelerine gerilerken Shiba Inu'nun yükselişine devam etmesi yatırımcıları heyecanlandırdı. Peki, Shiba coin yükselir mi? Shiba Inu coin geleceği ne olur? İşte son gelişmeler...

SHIBA INU FİYATI NE KADAR?

Shıba Inu son 24 saatte yüzde 40 yükselerek rekor üstüne rekor kırdı. Shiba Inu (SHIB) haberin yazıldığı dakikalarda 0,00005675 dolar seviyesinde bulunuyor.

ROBINHOOD HAMLESİ REKOR KIRDIRDI

ABD'li aracı kurum Robinhood'un SHIB alım-satım işlemleri için değerlendirme aşamasında olduğunu duyurmasının ardından Shib Inu'da sert yükseliş yaşandı. Son 24 saatte yüzde 40'a yakın yükseliş yaşayan SHIB 0,00005959 seviyesini test etti.

SHİBA COİN YÜKSELİR Mİ, GELECEĞİ NE OLACAK?

Son 24 saatte dev hacime ulaşan Shiba Coin'in geleceği merak konusu oldu. Milyarder iş insanı Elon Musk'ın Shiba coin hakkında yaptığı olumsuz açıklamalara rağmen yükseliş trendini bozmayan Shiba'nın 1 cent olması bekleniyor. Hemen şunu belirtelim ki, kripto paralarda herhangi bir dayanağı bulunmayan yorumlara itibar edilmemesi, yatırımcıların bu konuda dikkatli olması gerekiyor.

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