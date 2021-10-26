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THY'den Sudan seferleri hakkında açıklama! İptal edildi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.10.2021
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THY’den Sudan seferleri hakkında açıklama! İptal edildi

Türkiye Hava Yolları, Sudan'daki darbe girişimi sonrasında alınan yeni karar hakkında açıklama yaptı. THY, ülkedeki olaylar nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY), Sudan'ın başkenti Hartum'a bugün düzenleyeceği seferleri, ülkedeki olaylar nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliği'nden alınan bilgiye göre, Sudan'da yaşanan karışıklıklar nedeniyle, bugün düzenlenecek İstanbul-Hartum-İstanbul seferleri yapılamayacak.

SUDAN'DA DARBE GİRİŞİMİ

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da bir grup askerin ülkeyi yöneten koalisyon hükümeti ortağı partilerin liderlerini tutukladığı bildirildi. Sudanlı siyasi partiler, darbe girişimi sonrası sivil itaatsizlik çağrısı yaparken Sudan Meslek Odalar Birliği ise halkı sokağa inmeye çağırdı. Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Burhan, Egemenlik Konseyi ve hükümeti feshederek olağanüstü hal ilan ettiğini açıkladı.

Sudan Enformasyon Bakanlığından yapılan açıklamada, "Başbakan Abdullah Hamduk, darbeyi reddettiği için tutuklandı ve bilinmeyen bir yere nakledildi." denildi.

Gelişmelerin devam ettiği Sudan'da Başbakanlık Ofisi, "Gelişmeler Anayasal Bildiriye aykırı" açıklamasında bulundu.

Son duruma değinen Avrupa Birliği, "Sudan'da devam eden olayları büyük endişeyle takip ediyoruz" açıklamasında bulundu.

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