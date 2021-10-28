THY ile Almanya Kobiler Birliği arasında stratejik ortaklık

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı ve BVMW Başkanı Markus Jerger'in imzaladığı niyet bildirgesine göre BVMW üyesi şirketler uçuşlarını THY markası ile gerçekleştirmeyi sürdürecek. Yenilenen anlaşma ile Türk Hava Yolları'nın Kurumsal Sadakat Programı 'Turkish Airlines Corporate Club'un sunduğu çeşitli avantajların Alman şirketler tarafından tercih edilmesine devam edilmesi de hedefleniyor. İmzalanan anlaşma ile açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı,"Alman Kobiler Birliği ile uzun yıllardır gerçekleştirmekte olduğumuz stratejik iş birliğine 2022-2024 yılları arasında da devam edeceğiz. İmzalanan yeni anlaşmamız ile kurumsal segmentteki hacmimizi küresel ölçekte en üst düzeye çıkarmayı hedefliyoruz. Ülkemizin milli bayrak taşıyıcı havayolu şirketi olarak iş dünyasından değerli misafirlerimizi dünyanın en çok ülkesiyle buluşturmayı sürdüreceğiz" dedi.

THY İLE İŞBİRLİĞİ İÇİN MUTLUYUZ

Alman Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği (BVMW) Başkanı Marcus Jerger ise "Dünyanın en önemli havayollarından biri ile stratejik işbirliği içerisinde olmaktan dolayı mutluyuz. Türk Hava Yolları ile Alman Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği en iyi şekilde iş imkanlarıyla dünyayı buluşturuyor." açıklamasında bulundu. Almanya Kobiler Birliği (BVMW), Almanya'da küçük ve orta ölçekli şirketlerin üye olduğu, bünyesinde kendisine bağlı 10 bin üzerinde kobi kuruluşu barındıran ve yılda ortalama 2 bin etkinlik gerçekleştiren bir kobi birliğidir. Türk Hava Yolları, 2017 yılından beri çeşitli kapsamlarda işbirliğine gittiği BVMW ile stratejik çalışmalarına devam ediyor.