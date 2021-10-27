29 Ekim esnafa can suyu oldu! Oteller doldu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, yerli turist için tatil fırsatı oldu. Bayrama özel tur düzenleyen operatörler yoğun bir talep alırken, Kapadokya, Denizli Pamukkale, Güneydoğu Anadolu (GAP) ve Antalya otelleri doldu. Perşembe gününden itibaren yoğun bir hareketin başlayacağını belirten turizmciler, "İki yıldır pandemi nedeniyle bunalan yerli turist 29 Ekim'i küçük bir tatil fırsatı olarak görüyor. Daha çok 2 gece 3 günlük turlar öne çıkıyor. Bazı oteller doldu, yeni rezervasyon alamıyor" diyor.Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi ve GAP Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Soner Bacaksız, iki yıllık pandemi arasından sonra bölgede hareketin başladığını belirterek, "Ekim ayı doluluk ortalaması yüzde 70. 29 Ekim haftası içinse güçlü bir talep var. Otellerin dolulukları yüzde 90'lara ulaştı. Bu hareket özellikle iki yıldır zor dönem geçiren esnafımıza can suyu oldu, yüzleri gülmeye başladı" dedi. Bölgeye iki tur düzenlendiğini anlatan Bacaksız, "Biri Gaziantep-Şanlıurfa ve Adıyaman kısa tur. Bu tur ortalama 3 gece oluyor. Bir de 5 günlük Diyarbakır- Mardin-Şanlıurfa-Adıyaman olmak üzere uzun tur düzenleniyor" diye konuştu.TÜRSAB Kapadokya BTK Başkanı Talip Aldemir de, 29 Ekim haftası için oda doluluk oranlarının yüzde 90'ın üzerine çıktığını, oda bulmakta güçlük çektiklerini söyledi. Oda fiyatlarının 300 TL'den başlayıp 20 bin TL'ye kadar yükseldiğini anlatan Aldemir, "Bütün oda türlerine talep var. 20 bin liralık oda dahi doldu" dedi. Eylül-ekim ayı doluluk ortalamasının yüzde 70 olduğu bilgisini veren Aldemir, şöyle devam etti: "Bu talebin kasım sonuna kadar uzayacağını öngörüyoruz. Talebin 3'te ikisi yerli turistten geliyor. Yabancıda ise Güney Amerika lider."DENİZLİ Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, 29 Ekim haftası için bazı otellerin yüzde 100 dolduğunu, yeni rezervasyon alamadığını, ortalamanın ise yüzde 90'a yaklaştığını söyledi. Bölgeye yönelik talebin geçen yıla göre yüzde 100'ün üzerinde arttığı bilgisini veren Şen, "Yerli turistin yanı sıra özellikle Güney Amerika'dan güçlü bir talep var. 2022'de aksi bir durumun oluşmaması halinde yeni rekorlara imza atacağımızı öngörüyoruz" dedi.AKTOB Başkan Yardımcısı ve Limak Holding Turizm Grup Başkanı Kaan Kavaloğlu, tüm otellerin dolduğunu belirterek, "Sezon kasım ortasına kadar uzadı. 15-20'sinden sonra otellerin yüzde 70'i kapanacak. Ancak yüzde 30'u 12 ay çalışacak" dedi. Kavaloğlu, Antalya'nın sezonda yüzde 40 yerli, yüzde 60 yabancı turist ağırladığını, bu dönemde yerli oranının yüzde 20'ye indiğini kaydetti. Kıbrıs otellerinin de 29 Ekim için sanatçılı programlar hazırladığını aktaran Kavaloğlu, "Kıbrıs'ta da doluluklar yüzde 80'lerde" şeklinde konuştu.