Asgari ücret ne kadar olacak? Son 45 yılın en büyük zammı: 3.500 TL’nin altında olmayacak

HÜKÜMETTEN VERGİ ÇALIŞMASI

Asgari ücreti belirlemede vergi de önemli biliyorsunuz. Hem SGK primi ödeniyor, hem gelir vergisi yüzde 15, onun dışında İşsizlik Sigortası Primi var. Hükümetin bu anlamda da bir çalışması var. Bu geçerli olur olmaz bilmiyorum ama üzerinde çalıştıklarını biliyoruz. Bu vergilerden arındırılması durumunda 750 TL'ye yakın bir rahatlama sağlanabilir. Bu da formüller arasında bildiğimiz kadarıyla görüşülüyor.