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Asgari ücret ne kadar olacak? Son 45 yılın en büyük zammı: 3.500 TL'nin altında olmayacak

EKONOMİ ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 26.10.2021 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021
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Asgari ücret ne kadar olacak? Son 45 yılın en büyük zammı: 3.500 TL’nin altında olmayacak

Türkiye, ''asgari ücret ne kadar olacak?'' sorusunun yanıtını ararken, hükümetin verdiği mesajlar ve kulislerden gelen bilgilere bakıldığında son 45 yılın en yüksek zammının 2022 yılı başında yapılacağı öngörülüyor. Asgari ücret zammını A Haber ekranlarında değerlendiren Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör, asgari ücret zammının 3.500 TL'nin altında olmayacağını açıkladı. Peki, asgari ücret zammıyla ilgili son gelişmeler neler? İşte detaylar...

Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör, ''son 45 yılın en büyük zammı'' olarak nitelendirilen 2022 asgari ücret zammıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör'ün açıklamaları şu şekilde:

Geçen seneye baktığımızda yüzde 14.6 civarında enflasyon çıktı. Buna mukabil yüzde 21'lik asgari ücret artışı gündeme geldi. Bu yıl ondan daha yüksek bir asgari ücret artışı bekleniyor ve enflasyon oranının Merkez Bankası'nın tahminine göre 16.4 olduğunu düşünürsek bu rakamın çok daha üzerinde bir zam beklentisi var.

''3.500 TL'NİN ALTINDA OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM''

Bir taraftan hükümetin bu konuda bir açıklaması var. Diğer taraftan iş veren ve işçi örgütlerinin de bu yönde açıklamaları oluyor. Gıda enflasyonuna baktığımızda yüzde 29 civarında.

4 kişilik bir ailenin sadece gıda olarak 3.049 TL'ye yakın bir harcaması var. Dolayısıyla asgari ücretin 3.500 TL'nin altında olacağını düşünmüyorum.

''HER ZAMANKİNDEN DAHA YÜKSEK OLACAK''

Çünkü hem Çalışma Bakanı'nın hem Başkan Erdoğan'ın açıklamaları özellikle dar gelirli kesimin bu son dönemdeki kurun artmasından kaynaklı zamların altında ezdirmemek gibi bir düşünceleri var.

Hükümetten böyle bir sinyal var. Asgari ücretin 2022'de her zamankinden daha yüksek açıklanacağını düşünüyorum.

Asgari ücret zammıyla ilgili A Haber’de çarpıcı açıklama: En az 3.550 TL ASGARİ ÜCRET ZAMMIYLA İLGİLİ A HABER'DE ÇARPICI AÇIKLAMA: EN AZ 3.550 TL

''CİDDİ ANLAMDA ÇALIŞMA YAPILIYOR''

Kur tabii çok etkiliyor, bugün asgari ücreti 2.825 TL, brütü 3.577 TL. Şimdi kurdan hesapladığınız zaman asgari ücret Eylül'den bu yana 60-70 dolar bir azalma gördü. Kur arttığı anda bütün her şeye zam geldiği için, asgari ücretli kesim bunun altında eziliyor. Dolayısıyla burada ciddi anlamda bir çalışma yapıldığı Ankara'dan gelen bilgiler arasında.

HÜKÜMETTEN VERGİ ÇALIŞMASI

Asgari ücreti belirlemede vergi de önemli biliyorsunuz. Hem SGK primi ödeniyor, hem gelir vergisi yüzde 15, onun dışında İşsizlik Sigortası Primi var. Hükümetin bu anlamda da bir çalışması var. Bu geçerli olur olmaz bilmiyorum ama üzerinde çalıştıklarını biliyoruz. Bu vergilerden arındırılması durumunda 750 TL'ye yakın bir rahatlama sağlanabilir. Bu da formüller arasında bildiğimiz kadarıyla görüşülüyor.

''EMEKLİLERE DE ZAM GELECEK''

Asgari ücretin artması durumunda diğer ücretlere de zam gelecek. Emeklilerin de istekleri var; emeklilerin asgari ücret oranında artış istekleri var. Daha sonra bunlar da gündeme gelebilir. Bütçede bu anlamda bir marj var ve bütçe pandemiye rağmen aslında iyi bir performans gösterdi.

KAYNAK NASIL SAĞLANACAK?

Dolayısıyla bütçe açığının bu sene 4.5 olması bekleniyordu 3.5'a çekildi biliyorsunuz hatta daha da aşağı çekilecek. Aslında bütçede bir marj var ve hükümetin bu marjı kullanacağını düşünüyorum.

Asgari ücret 4.000 TL olur mu? 2022 asgari ücret ne kadar olacak? ASGARİ ÜCRET 4.000 TL OLUR MU? 2022 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

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