Asgari ücret ne kadar olacak? Son 45 yılın en büyük zammı: 3.500 TL'nin altında olmayacak
Türkiye, ''asgari ücret ne kadar olacak?'' sorusunun yanıtını ararken, hükümetin verdiği mesajlar ve kulislerden gelen bilgilere bakıldığında son 45 yılın en yüksek zammının 2022 yılı başında yapılacağı öngörülüyor. Asgari ücret zammını A Haber ekranlarında değerlendiren Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör, asgari ücret zammının 3.500 TL'nin altında olmayacağını açıkladı. Peki, asgari ücret zammıyla ilgili son gelişmeler neler? İşte detaylar...
Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör, ''son 45 yılın en büyük zammı'' olarak nitelendirilen 2022 asgari ücret zammıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör'ün açıklamaları şu şekilde:
Geçen seneye baktığımızda yüzde 14.6 civarında enflasyon çıktı. Buna mukabil yüzde 21'lik asgari ücret artışı gündeme geldi. Bu yıl ondan daha yüksek bir asgari ücret artışı bekleniyor ve enflasyon oranının Merkez Bankası'nın tahminine göre 16.4 olduğunu düşünürsek bu rakamın çok daha üzerinde bir zam beklentisi var.
''3.500 TL'NİN ALTINDA OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM''
Bir taraftan hükümetin bu konuda bir açıklaması var. Diğer taraftan iş veren ve işçi örgütlerinin de bu yönde açıklamaları oluyor. Gıda enflasyonuna baktığımızda yüzde 29 civarında.
4 kişilik bir ailenin sadece gıda olarak 3.049 TL'ye yakın bir harcaması var. Dolayısıyla asgari ücretin 3.500 TL'nin altında olacağını düşünmüyorum.
''HER ZAMANKİNDEN DAHA YÜKSEK OLACAK''
Çünkü hem Çalışma Bakanı'nın hem Başkan Erdoğan'ın açıklamaları özellikle dar gelirli kesimin bu son dönemdeki kurun artmasından kaynaklı zamların altında ezdirmemek gibi bir düşünceleri var.
Hükümetten böyle bir sinyal var. Asgari ücretin 2022'de her zamankinden daha yüksek açıklanacağını düşünüyorum.
''CİDDİ ANLAMDA ÇALIŞMA YAPILIYOR''
Kur tabii çok etkiliyor, bugün asgari ücreti 2.825 TL, brütü 3.577 TL. Şimdi kurdan hesapladığınız zaman asgari ücret Eylül'den bu yana 60-70 dolar bir azalma gördü. Kur arttığı anda bütün her şeye zam geldiği için, asgari ücretli kesim bunun altında eziliyor. Dolayısıyla burada ciddi anlamda bir çalışma yapıldığı Ankara'dan gelen bilgiler arasında.
HÜKÜMETTEN VERGİ ÇALIŞMASI
Asgari ücreti belirlemede vergi de önemli biliyorsunuz. Hem SGK primi ödeniyor, hem gelir vergisi yüzde 15, onun dışında İşsizlik Sigortası Primi var. Hükümetin bu anlamda da bir çalışması var. Bu geçerli olur olmaz bilmiyorum ama üzerinde çalıştıklarını biliyoruz. Bu vergilerden arındırılması durumunda 750 TL'ye yakın bir rahatlama sağlanabilir. Bu da formüller arasında bildiğimiz kadarıyla görüşülüyor.
''EMEKLİLERE DE ZAM GELECEK''
Asgari ücretin artması durumunda diğer ücretlere de zam gelecek. Emeklilerin de istekleri var; emeklilerin asgari ücret oranında artış istekleri var. Daha sonra bunlar da gündeme gelebilir. Bütçede bu anlamda bir marj var ve bütçe pandemiye rağmen aslında iyi bir performans gösterdi.
KAYNAK NASIL SAĞLANACAK?
Dolayısıyla bütçe açığının bu sene 4.5 olması bekleniyordu 3.5'a çekildi biliyorsunuz hatta daha da aşağı çekilecek. Aslında bütçede bir marj var ve hükümetin bu marjı kullanacağını düşünüyorum.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Green Card başvuruları bitti mi, ne zaman sona erecek? Green Card'a nasıl başvurulur, şartları neler? İşte detaylar...
- AÖL sınav tarihleri ne zaman, tarih açıklandı mı? 2021 Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınavları online mı, yüz yüze mi?
- KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı? Ek tercih KYK yurt başvuruları ne zaman 2021? Gözler açıklamada...
- Derin Futbol ne zaman, hangi kanalda? Beyaz Futbol bugün var mı, saat kaçta?
- Araba almak isteyene bal gibi fırsat! Ekim sonunda yerle yeksan olacak! Yeni Taliant, Yeni Clio, ZOE ve Megane Sedan...
- Mucize Aşk 2 hangi kanalda, ne zaman? Mucize Aşk konusu nedir, nerede çekiliyor? Mahsun Kırmızıgül filmleri...
- Beşiktaş Galatasaray maç özeti izle! Beşiktaş Galatasaray derbi maçında nefes kesen anlar...
- 13 milyon emekliye baharı getirecek ödeme! 72 saat içinde hesaplara yatacak! 1.000 TL'ye kadar...
- Kabine Toplantısı canlı izle: 25 Ekim Kabine Toplantısı kararları neler? Kabine Toplantısı'nda hangi kararlar alındı? Online eğitim, kısıtlamalar...
- Kabine Toplantısı son dakika: Sokağa çıkma yasağı geri mi geliyor? Yasaklar yeniden mi gelecek?
- Geri sayım sona erdi! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman? EDHO 7. sezon tarihi belli mi? İlyas bilmecesi ayyuka çıktı...
- 1 LT benzin kaç TL? 25 Ekim benzin fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları kaç TL oldu?