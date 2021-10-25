Asgari ücret 4.000 TL olur mu? 2022 asgari ücret ne kadar olacak? 45 yılın en iyi zammı…

Asgari ücret 4.000 TL olur mu? 2022 asgari ücret ne kadar olacak? Milyonlarca asgari ücretli için geçen yıl zam oranı yüzde 21 olmuştu. Beklentilere göre asgari ücrete bu yıl büyük bir zam yapılabilir. Son 45 yılın en iyi zammı olacağı tahmin ediliyor. Aralık ayında toplanacak asgari ücret tespit komisyonunda belirlenecek miktarla asgari ücretin 2022 yılı için ne kadar olacağı açıklanacak. Bu yılki zam oranının yüksek seviyede olması gündeme geldi. Zamma eklenecek refah payıyla yüzde 30'a yakın bir zam yapılacağı düşünülüyor. Peki; 2022 asgari ücret ne kadar olacak?