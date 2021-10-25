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Haberler Galeri Asgari ücret 4.000 TL olur mu? 2022 asgari ücret ne kadar olacak? 45 yılın en iyi zammı…

Asgari ücret 4.000 TL olur mu? 2022 asgari ücret ne kadar olacak? 45 yılın en iyi zammı…

Asgari ücret 4.000 TL olur mu? 2022 asgari ücret ne kadar olacak? Milyonlarca asgari ücretli için geçen yıl zam oranı yüzde 21 olmuştu. Beklentilere göre asgari ücrete bu yıl büyük bir zam yapılabilir. Son 45 yılın en iyi zammı olacağı tahmin ediliyor. Aralık ayında toplanacak asgari ücret tespit komisyonunda belirlenecek miktarla asgari ücretin 2022 yılı için ne kadar olacağı açıklanacak. Bu yılki zam oranının yüksek seviyede olması gündeme geldi. Zamma eklenecek refah payıyla yüzde 30'a yakın bir zam yapılacağı düşünülüyor. Peki; 2022 asgari ücret ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 25.10.2021 11:14 Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 11:29
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Asgari ücret 4.000 TL olur mu? 2022 asgari ücret ne kadar olacak? 45 yılın en iyi zammı…

Asgari ücret 4.000 TL olur mu? 2022 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrette yeni yıla büyük bir zam beklentisi gündeme oturdu. Milyonlarca çalışan asgari ücret ile ödeme alıyor ve geçimlerini bu ücretle sağlıyor. Ancak yıllık enflasyon verileri ve refah payı göz önüne alındığında, asgari ücrette yeni yıl büyük bir zam yapılacağı tahmin ediliyor. Geçtiğimiz yıl yıllık enflasyon yüzde 14,03 seviyesindeyken, komisyon yeni asgari ücreti yüzde 21,56 artırmıştı. Bu yıl da enflasyonda 10 puana yakın bir artış olacağı düşünülebilir.

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Asgari ücret 4.000 TL olur mu? 2022 asgari ücret ne kadar olacak? 45 yılın en iyi zammı…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammı ile ilgili geçtiğimiz günlerde bilgi verdi. Bakan Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yakın zamanda toplanacağını belirterek, "Çalışanların hayatlarını düzenleyecek bir netice elde edilmesi konusunda çalışacağız" açıklamasında bulundu. Bu açıklamanın ardından yeni asgari ücretin ne kadar olacağı merak edildi. Hesaplamalar yapılmaya başlanırken, sendikalar da taleplerini tek tek iletti.

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Asgari ücret 4.000 TL olur mu? 2022 asgari ücret ne kadar olacak? 45 yılın en iyi zammı…

HAK-İŞ: ENFLASYONUN ÜZERİNDE ZAM TALEP EDECEĞİZ

Dün asgari ücret konusunda beklentilerini açıklayan Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, pandeminin etkilerinin azaldığı ve ekonominin hızla büyümeye devam ettiğini belirterek, "İnanıyoruz ki, işverenler bu büyümede en büyük paya sahip işçilere cömert davranacaklar. Biz konfederasyon olarak enflasyonun üzerinde bir zam oranı talep edeceğiz" diye konuştu. Bu açıklamanın ardından Türk-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan da açıklamalar geldi.

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Asgari ücret 4.000 TL olur mu? 2022 asgari ücret ne kadar olacak? 45 yılın en iyi zammı…

TÜRK-İŞ: BU YIL 45 SENEYE BEDEL OLACAK

HAK-İŞ Genel Başkanı'nın ardından, Türk-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da asgari ücret ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) MESS Teknoloji Merkezi'nde (MEXT) "İşimizin Yarını" ana temasıyla düzenlediği Ortak Paylaşım Forumu'na katılan Atalay, "Asgari ücret önümüzdeki dönem hiç olmadığı kadar önemli. 45 senedir asgari ücreti konuşuyoruz. Bu sene 45 seneye bedel bir sene. Onun için toplumu tebessüm ettirecek, toplumu memnun edecek, bizim razı geleceğimiz bir tablo çıkarsa biz de altına imza atarız." dedi.

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Asgari ücret 4.000 TL olur mu? 2022 asgari ücret ne kadar olacak? 45 yılın en iyi zammı…

ASGARİ ÜCRET ŞU AN NE KADAR?

2021 yılında yüzde 14,6 enflasyon farkı ile yüzde 21,56 artışla 2 bin 825,90 lira net ücret, 3 bin 577,59 lira brüt ücret alınıyor.