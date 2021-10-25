Tesla'nın piyasa değeri dudak uçuklattı
OTOMOBİL AA
ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın piyasa değeri, araç kiralama şirketi Hertz'in elektrikli araç filosu için 100 bin Tesla siparişi verdiğini duyurmasının ardından ilk kez 1 trilyon doların üzerini gördü.
Tesla'nın hisseleri, Hertz'in elektrikli araç kiralama hizmetine yönelik yatırım kararının ardından yüzde 9'un üzerinde değer kazandı.
Hisse değeri 1000 dolara kadar yaklaşan Tesla'nın piyasa değeri ise ilk kez 1 trilyon dolara ulaştı.
ABD'li araç kiralama firmalarından Hertz, bugün yaptığı açıklamada, elektrikli araç filosunu büyütmek için 2022 sonuna kadar 100 bin Tesla aracı sipariş ettiğini bildirmişti.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Mucize Aşk 2 hangi kanalda, ne zaman? Mucize Aşk konusu nedir, nerede çekiliyor? Mahsun Kırmızıgül filmleri...
- Beşiktaş Galatasaray maçı canlı izle! Beşiktaş Galatasaray derbi maçı bein sport 1, selçuksports şifresiz donmadan canlı yayın izle! CBC Sports canlı yayın
- 13 milyon emekliye baharı getirecek ödeme! 72 saat içinde hesaplara yatacak! 1.000 TL'ye kadar...
- Kabine Toplantısı canlı izle: 25 Ekim Kabine Toplantısı kararları neler? Kabine Toplantısı'nda hangi kararlar alındı? Online eğitim, kısıtlamalar...
- Kabine Toplantısı son dakika: Sokağa çıkma yasağı geri mi geliyor? Yasaklar yeniden mi gelecek?
- Geri sayım sona erdi! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon ne zaman? EDHO 7. sezon tarihi belli mi? İlyas bilmecesi ayyuka çıktı...
- 1 LT benzin kaç TL? 25 Ekim benzin fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları kaç TL oldu?
- İHA halka arz ne zaman yapılacak? İHA halka arz eşit mi oransal mı? İHA halka arz hisse kodu ve fiyatı…
- 1.100 TL devlet yardımı! E-Devlet’ten adım adım başvuru! Banka hesabına veya PTT kartına yatıyor!
- Erkan Tan nerede, neden yok? A Haber sunucusu Erkan Tan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
- Viyana Sözleşmesi nedir, maddeleri nelerdir? Viyana Sözleşmesi 41. madde ne demek?
- MSB KPSS şartsız subay alımı devam ediyor! 2021 MSB TSK subay alımı başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları...