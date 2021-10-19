Balıkseverlere sevindiren haber! Hamsinin fiyatı düşüyor

"VATANDAŞ BU SENE BALIĞA DOYACAK"

Havaların yağışlı bir şekilde devam etmesinin balıklara çok yararlı olacağını ifade eden balıkçı Şafak Gün, "Bu sene balık erken bitmeyecek. Yağmur ve karın yağması balığı hem yağlayacak hem de büyütecek. Vatandaş bu sene balığa doyacak. Şu an çeşit bol ama fiyatlarda biraz yüksek. Ama deniz suyu sıcaklığının düşmesi ile birlikte fiyatlarda düşer. Şu an hamsi 35 TL 15 TL'ye kadar düşer. Çinakopun kilosu 40 ile 50 TL arasında 20-25 TL'ye kadar düşer. Palamutun tanesi 50 TL 20 TL'ye kadar düşer. Talep ise şu anda hamsi, çinakop ve palamuta var" şeklinde konuştu.