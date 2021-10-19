T.C Kimlik numarasıyla başvurmak yetiyor! 1 yıl kart ücreti, EFT, FAST, havale işlem ücreti yok!

Halkbank tarafından belirtilen kampanya şartlarına göre; TC kimlik numaranızla Halkbank müşterisi olarak, 1 yıl boyunca kart ücreti ile EFT, FAST ve Havale işlemlerinden işlem ücreti ödemeyeceksiniz.

KAMPANYA DETAYLARI AÇIKLANDI

Şubeye gitmeye gerek kalmadan, bulunduğunuz herhangi bir yerden, yalnızca mobil uygulamamızı kullanarak siz de Halkbank müşterisi olabilirsiniz!