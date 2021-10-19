T.C Kimlik numarasıyla başvurmak yetiyor! 1 yıl kart ücreti, EFT, FAST, havale işlem ücreti yok!
T.C. Kimlik numarasıyla Halkbank resmi internet sitesinden başvuru yapan kişilere 1 yıl boyunca kart ücreti, EFT, FAST, havale işlem ücreti yok! Bankalar müşteri kazanmak için birçok kampanya düzenliyor. Bu kampanyalar arasında düşük faiz oranları olabildiği gibi, ek ücretlerde indirim de göze çarpıyor. Halkbank tarafından düzenlenen kampanyada ise 1 yıl boyunca masraflar donduruluyor. 2021 sonuna kadar müşteri olduğunuz takdirde hiçbir masraf ödemeniz gerekmeyecek.
Yeni kişileri müşteri portföyüne katmak için kampanyalar düzenleyen bankalara talep gösteriliyor. T.C. Kimlik numarasıyla yapılacak başvuruların ardından 1 yıl kart ücreti, EFT, FAST, havale işlem ücreti gibi ekstra masraflardan kurtulmak mümkün olabiliyor. Halkbank müşterisi olmanız için çipli TC kimlik kartınızın ve NFC (yakın alan iletişimi) özelliği olan akıllı telefonunuzun olması yeterli oluyor.
Halkbank tarafından belirtilen kampanya şartlarına göre; TC kimlik numaranızla Halkbank müşterisi olarak, 1 yıl boyunca kart ücreti ile EFT, FAST ve Havale işlemlerinden işlem ücreti ödemeyeceksiniz.
KAMPANYA DETAYLARI AÇIKLANDI
Şubeye gitmeye gerek kalmadan, bulunduğunuz herhangi bir yerden, yalnızca mobil uygulamamızı kullanarak siz de Halkbank müşterisi olabilirsiniz!
Şimdi, Halkbank müşterisi olmanız için çipli TC kimlik kartınızın ve NFC (yakın alan iletişimi) özelliği olan akıllı telefonunuzun olması yeterli.
Kolayca Halkbank müşterisi olmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
Halkbank Mobil uygulamasını Google Play Store ve Apple Store'dan indirin.
Halkbank Mobil uygulamamızda bulunan 'Müşteri Ol' butonuna basın.
Kimlik doğrulama sürecini tamamlayarak sizden istenen bilgileri doldurun.
'Görüşmeye Başla' butonuna basarak Dialog müşteri temsilcisi ile görüntülü görüşmenizi yapın.
'Sözleşme Onayı' bölümünde karşınıza çıkan belge ve formları onaylayın.
En son adımda ise 'Dijital Parolanızı' belirleyin.
31.12.2021 tarihine kadar Halkbank Mobil ile uzaktan müşteri olan kullanıcılarımızdan 1 yıl boyunca kart ücreti ile EFT, FAST ve Havale işlemlerinden işlem ücreti alınmayacaktır.
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