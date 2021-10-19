Türkiye’den dev altın hamlesi! Binlerce kişiye istihdam sağlayacak

Köse, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yılda 100 ton altın üretimi hedefi koyduğunu hatırlatarak, "Altın madenciliğinde en önemli husus aramalar, yeni ne kadar üretiyorsak yılda yeni aramalarla o kadarını keşfetmemiz gerekiyor. Ürettiğimizi yerine koymamız gerekir. Türkiye'nin hedefi altın üretimini 100 tona çıkarmak. 2023 itibarıyla biz altın üretimini yaklaşık 50 ton seviyesine çıkarabileceğimizi öngörüyoruz. Türkiye'nin hedefi artık altın üretmeni yıllar itibarıyla arttırarak, 100 ton hedefine ulaşmak" dedi.

'YILLIK ÜRETİM 11 TON ARTACAK'

Muhterem Köse, 2023'e kadar 5 yeni projenin devreye girmesiyle yıllık 50 ton altın üretimi hedefinin sağlanacağını söyledi. Köse, "5 yeni proje var. Bu yeni projelerin devreye girmesiyle altın üretimi 11 ton daha artacak. Türkiye'ye ciddi katma değer yaratıyoruz, vergi sağlıyoruz. 5 projenin devreye girmesiyle devlete 200 milyon dolarlık bir vergi sağlanmış olacak. Balıkesir, Bilecik, Ağrı, Artvin ve Kütahya'da 1,1 milyar dolarlık 5 yeni altın madeni yatırımının devreye girmesiyle üretim artacak. Yıl sonuna doğru Balıkesir Gediktepe üretime başlayacak. İlk külçeyi dökecek. Ağrı Mollakara'da inşaata başlandı. Altın projeleri çok ciddi sermaye gerektiriyor. Yaklaşık 300 milyonluk yatırımlar bunlar. 5 projeyle birlikte 2 bin 650 kişiye daha doğrudan istihdam sağlanacak" diye konuştu.