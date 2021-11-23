Benzin, LPG, motorin yeni fiyatları ne kadar, belli oldu mu? Benzin fiyatlarına zam geldi mi, var mı? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları...

Benzin fiyatlarına zam geldi mi, var mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ekim ayında benzin, motorin ve LPG otogaz fiyatlarında yaşanan değişimlerin ardından akaryakıt litre fiyatları ne kadar oldu? Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) güncel benzin, motorin fiyatlarını duyurdu. İşte, Benzin fiyatlarına zam geldi mi, var mı? Benzin, LPG, motorin yeni fiyatları ne kadar, belli oldu mu? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları...

BENZİN FİYATLARI NE KADAR?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 8,20 liradan satılan benzinin litre fiyatı 8,72 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 8,15 liradan 8,67 liraya, İzmir'de 8,22 liradan 8,74 liraya çıkacak.