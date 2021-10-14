Son dakika: Merkez Bankası Başkan Yardımcıları görevden alındı! İşte yeni atanan isimler | Karar Resmi Gazete'de...
Son dakika haberi... Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Semih Tümen, Uğur Namık Küçük ve Para Politikası Kurulu Üyesi Abdullah Yavaş görevden alındı. İşte yeni atanan isimler...
SON DAKİKA: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkan yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı.
BAŞKAN ERDOĞAN İMZALADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
KARAR RESMİ GAZETE'DE
Buna göre, TCMB başkan yardımcıları Tümen ve Küçük ile Para Politikası Kurulu Üyesi Yavaş, 1211 sayılı Kanunun 22/A ve 29'uncu maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri kapsamında görevden alındı.
YENİ ATANAN İSİMLER
TCMB Başkan Yardımcılığı görevine Taha Çakmak, Para Politikası Kurulu Üyeliğine ise Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı.
İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı 14 Ekim 2021 tarihli Resmi gazete kararı...
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