Kuraklık desteği ne zaman yatacak 2021? Çiftçiye kuraklık destek ödemesi bu ay yatar mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yaşanan kuraklık nedeniyle, verim kaybına göre, dekara en fazla 100 liraya kadar kuraklık desteği verilecek. Kararın Resmi Gazate'de yayınlanmasının ardından çiftçiler gözlerini ödemelerin yapılacağı tarihe çevirdi. İşte, kuraklık desteği ne zaman yatacak 2021? Çiftçiye kuraklık destek ödemesi bu ay yatar mı? İşte o iller...

KURAKLIK DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Kuraklık desteği kapsamında Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kuraklık nedeniyle yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere destekleme ödemesi yapılacak.