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Kuraklık desteği ne zaman yatacak 2021? Çiftçiye kuraklık destek ödemesi bu ay yatar mı? İşte o iller...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.11.2021
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Kuraklık desteği ne zaman yatacak 2021? Çiftçiye kuraklık destek ödemesi bu ay yatar mı? İşte o iller...

Kuraklık desteği ne zaman yatacak 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Devlet tarafından yüzde 50-60 oranında verim kaybı yaşayan çiftçilere destek ödemesi yapılıyor. Resmi Gazete'de kararın yayınlanmasının ardından vatandaşlar ödemelerin yatacağı tarihi merak ediyor. İşte, kuraklık desteği ne zaman yatacak 2021? Çiftçiye kuraklık destek ödemesi bu ay yatar mı? İşte o iller...

Kuraklık desteği ne zaman yatacak 2021? Çiftçiye kuraklık destek ödemesi bu ay yatar mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yaşanan kuraklık nedeniyle, verim kaybına göre, dekara en fazla 100 liraya kadar kuraklık desteği verilecek. Kararın Resmi Gazate'de yayınlanmasının ardından çiftçiler gözlerini ödemelerin yapılacağı tarihe çevirdi. İşte, kuraklık desteği ne zaman yatacak 2021? Çiftçiye kuraklık destek ödemesi bu ay yatar mı? İşte o iller...

KURAKLIK DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Kuraklık desteği kapsamında Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kuraklık nedeniyle yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere destekleme ödemesi yapılacak.

Destekleme ödemesi, yetersiz yağış nedeniyle kuru şartlarda üretimi yapılan buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut ve mercimek ürünlerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen tarım havzalarındaki köylerde % 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere yapılacak.

Karara göre verim kayıpları oranlarına göre destek miktarı dekara 30-100 TL arasında doğrudan olacak.

Desteklemeden yararlanacak ürünlerdeki verim kaybı oranları; meteorolojik veriler, TARSİM kayıtları ve İl/İlçe Hasar tespit Komisyonları kayıtları dikkate alınarak İl/İlçe Tahkim Komisyonları tarafından belirlenecek.

KURAKLIK DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Kuraklık desteği, illerin tarım müdürlükleri tarafından farklı tarihlerde ilanların açılması dolayısıyla Kasım ayı itibariyle netlik kazanacak.

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