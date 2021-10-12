Dolar kaç TL oldu? 12 Ekim Dolar, Euro, Sterlin kaç lira? Güncel alış satış döviz kurları!
Dolar kaç TL oldu? 12 Ekim dolar kaç TL sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Dolar, Euro, Sterlin kaç lira sorusunun cevabı yoğun şekilde araştırılıyor. Dolar fiyatlarında 9 barajının aşılmasıyla birlikte dolar kaç TL sorusunun yanıtı merak ediliyor. Dün piyasaların kapanmasıyla 9 lira sınırını aşan dolar, rekor tazeledi ve 9,0185'i görmüştü. İşte; güncel Dolar, Euro, Sterlin kaç lira sorusunun cevabı!
Dolar kaç TL oldu? 12 Ekim dolar kaç TL? Dolar, Euro, Sterlin kaç lira? Döviz kurlarının ne kadar olacağı arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Doların rekorunu tazelemesiyle birlikte gözler güncel döviz kurlarına çevrildi. Sabah saatlerinde yeni bir rekor kıran kurun 9,03 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördüğü belirtildi.
DOLAR KAÇ TL OLDU?
Dolar 9,0170 liradan, euro ise 10,4270 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 9,0150 liradan alınan dolar 9,0170 liradan, 10,4250 liradan alınan euro ise 10,4270 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 8,96 liradan, euro ise 10,37 liradan satılmıştı.
Bu sabah ise yeni bir rekor kıran kur, 9,03 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
PİYASALAR NEGATİF SEYREDİYOR
Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, alıcılı bir seyir izledi ve günü yüzde 1,31 değer kazancıyla 1.416,30 puandan tamamladı. Dolar/TL ise dün tarihi zirvesini 9,0198'e taşımasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 9,0130 seviyesinden işlem görüyor.
Bu arada dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bir sunum yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bankanın, salgın döneminde Türkiye ekonomisinin maruz kaldığı şokların kalıcı etkilerini sınırlayıcı, iç ve dış dengeyi gözeten, nihai olarak fiyat istikrarına öncelik veren bir para politikası duruşunu benimsediğini belirterek, "Para politikasında bundan sonraki dönemde de olası riskleri gözeten bir yaklaşım sergilemeyi sürdüreceğiz." dedi.
Enflasyonda son dönemde gözlenen yükselişte gıda ve ithalat fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurların yanı sıra yönetilen/yönlendirilen fiyatlardaki artışlar ve açılmaya bağlı talep gelişmelerinin etkili olduğunu vurgulayan Kavcıoğlu, "Pandemi şartlarına rağmen yılı 15-17 milyar dolar arasında bir cari açıkla kapatıp önümüzdeki yıllarda da cari açığı çözmüş, faizi ve kuru çok daha dengeli bir ülke haline geleceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Önümüzdeki yıl enflasyon onunla beraber inecektir, emin olabilirsiniz." açıklamasını yaptı.
Analistler, küresel pay piyasalarında risk iştahını azaltan faktörlerin mevcudiyetini koruduğunu, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanakları öncesinde yatırımcıların beklemeye geçebileceğini söyledi.
Bugün yurt içinde sanayi üretim endeksi, yurt dışında ise Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.370 puanın destek, 1.420 ve 1.440 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.
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