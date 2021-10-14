Taha Çakmak kimdir, kaç yaşında? Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Taha Çakmak hakkında bilgiler...
Taha Çakmak kimdir, kaç yaşında? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Merkez Bankası Başkan yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu üyesi Prof Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı. Başkan Yardımcılığına Taha Çakmak ve Para Politikası Kurulu üyeliğine Prof Dr. Yusuf Tuna atandı. Açıklamanın ardından yeni görevlendirilen Taha Çakmak'ın hayatı merak ediliyor. İşte, Taha Çakmak kimdir, kaç yaşında? Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Taha Çakmak hakkında bilgiler...
Taha Çakmak kimdir, kaç yaşında? Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Taha Çakmak hakkında bilgiler araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Yardımcılığına Taha Çakmak ve Para Politikası Kurulu üyeliğine Prof Dr. Yusuf Tuna atandı. Açıklamanın ardından yeni görevlendirilen Taha Çakmak'ın hayatı merak ediliyor. İşte, Taha Çakmak kimdir, kaç yaşında?
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Semih Tümen, Uğur Namık Küçük ve Para Politikası Kurulu Üyesi Abdullah Yavaş görevden alındı.
YENİ ATANAN İSİMLER
Başkan Yardımcılığına Taha Çakmak, Para Politikası Kurulu Üyeliğine Yusuf Tuna atandı.
TAHA ÇAKMAK KİMDİR?
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Taha Çakmak hakkında bilgiler henüz bilinmezken, detaylar geldiğinda haberimize eklenecektir.
TAHA ÇAKMAK'IN BDDK GÖREVLERİ
BDDK Başkan Yardımcısı olan Taha Çakmak'ın organizyon şemasındaki detayları;
Denetim I Daire Başkanlığı
Denetim II Daire Başkanlığı
Denetim III Daire Başkanlığı
Denetim V Daire Başkanlığı Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
Ekonomik Değerlendirmeler Daire Başkanlığı
Finansal Tüketici İlişkileri Daire Başkanlığı
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