Genç girişimcilere 200 bin liralık hibe desteği verilecek! Başvurular başladı
Türkiye ekonomisi ve sanayisinin yeşil dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla iklim değişikliğiyle mücadele çalışmaları kapsamında yeşil dönüşüm projesi geliştiren genç girişimcilere 200 bin liralık hibe desteği sağlanacak. Peki TÜBİTAK 200 bin TL hibe desteği başvuru şartları neler? TÜBİTAK BİGG 200 bin lira hibe nasıl alınır?
TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı (BİGG) Programı, "teknolojik Ar-Ge ve inovasyon" içeren projeler için açılan çağrılara yüzde 100 geri ödemesiz (hibe) destek imkanı sunuyor. Bu kapsamda, hem iklim değişikliğiyle mücadele hem de Türkiye'nin ekonomisi ve sanayisinin yeşil dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla BİGG Yeşil Büyüme Çağrısı açıldı.
Söz konusu çağrı için TOBB ETÜ, Hacettepe Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi (TTM) ve Konya Ticaret Odası (KTO) iş birliğiyle BİGG GARAJ Girişimcilik Destekleme Programı uygulanacak. Program kapsamında 200 bin liralık TÜBİTAK hibe desteği için ilk tematik başvurular alınmaya başlandı.
BİGG GARAJ Programı kapsamında sağlanacak teknoloji tabanlı girişimcilik eğitimleri, iş planı oluşturma, proje yazma eğitimleriyle tüm mentorluk destekleri TOBB ETÜ TTO GARAJ tarafından ücretsiz gerçekleştirilecek.
AKILLI ULAŞIMDAN SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMA KADAR PROJELER DESTEKLENECEK
Projede, "İklim Değişikliği, Çevre ve Biyoçeşitlilik", "Karbon Salımı ve Sera Gazı Emisyonlarının Düzenlenmesi Amacına Katkı Sunacak Çalışmalar", "Temiz ve Döngüsel Ekonomi", "Temiz, Erişilebilir ve Güvenli Enerji Arzı", "Yeşil ve Sürdürülebilir Tarım", "Tarladan Sofraya Sürdürülebilir Tarım", "Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım" gibi tematik alanlar yer alıyor.
Başvuru yapacak kişilerin, herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci veya mezun olması, daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında destek almamış olması, ön başvuru tarihi itibarıyla herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almaması şartlarını sağlaması gerekiyor.
Teknoloji tabanlı ve inovasyon içeren projelerini gerçekleştirmek ve 200 bin liralık yüzde 100 geri ödemesiz (hibe) destekle kendi şirketini kurmak isteyen girişimci öğrenciler başvuru için gerekli şartlara ve bilgiye "https://etugaraj.org/" adresinden ulaşılabiliyor. Program kapsamında son başvurular yarın alınacak.
TÜBİTAK BİGG Programı kapsamında 2015 yılından bugüne kadar, 20 ilde 800 kişi girişimcilik eğitimlerine, 450 girişimci mentorluk desteklerine katıldı. Katılanlar arasında 71 ekip iş fikirlerini hayata geçirmek için 11,3 milyon lira geri ödemesiz hibe desteği almaya hak kazandı.
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