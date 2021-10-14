Genç girişimcilere 200 bin liralık hibe desteği verilecek! Başvurular başladı

Teknoloji tabanlı ve inovasyon içeren projelerini gerçekleştirmek ve 200 bin liralık yüzde 100 geri ödemesiz (hibe) destekle kendi şirketini kurmak isteyen girişimci öğrenciler başvuru için gerekli şartlara ve bilgiye "https://etugaraj.org/" adresinden ulaşılabiliyor. Program kapsamında son başvurular yarın alınacak.

TÜBİTAK BİGG Programı kapsamında 2015 yılından bugüne kadar, 20 ilde 800 kişi girişimcilik eğitimlerine, 450 girişimci mentorluk desteklerine katıldı. Katılanlar arasında 71 ekip iş fikirlerini hayata geçirmek için 11,3 milyon lira geri ödemesiz hibe desteği almaya hak kazandı.